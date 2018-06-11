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大德工商餐飲科學生　榮獲神廚賽金牌大獎

記者簡勇鵬／綜合報導2018/06/11 18:20
▲大德餐飲科學生在「2018嘉義神廚盃邀請賽」表現優異。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.11
▲大德餐飲科學生在「2018嘉義神廚盃邀請賽」表現優異。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.11

雲林縣大德工商餐飲科學生，參加「2018嘉義神廚盃邀請賽」表現優異，其中的中餐創意製作比賽大獲全勝，囊括團體組金牌、銀牌大獎。

該項「2018嘉義神廚盃邀請賽」，是由嘉義廚師職業工會、嘉義市議會主辦，將近 500位業界好手及多所大學、高中學生參加競賽，是全國餐飲界年度一大比賽盛事；而雲林縣大德工商的餐飲科學生，在指導老師阮學彬辛勤帶領下表現相當優異，餐飲科二年級學生林勝鴻、陳珈渝、吳聖揮、陳宥翔以全場得分最高的成績勇奪金牌獎；餐飲科一年級學生謝富吉、許妤靖、林尚特、許為清 榮獲銀牌獎；同時，指導的老師阮學彬野參加教師職業組比賽，榮獲易牙神廚獎－特優。

另外，該校餐飲科學生也於上（５）月底，遠赴桃園住都大飯店參加「2018第二屆國際青年創意美食競賽」榮獲果雕組個人組、團體組、現場雕刻組共3面金牌；創意開胃菜由陳珈渝榮獲銀牌；精緻開胃菜由許妤靖榮獲銅牌；中式創意料理由吳聖揮、許為清分獲一和兩面銅牌，殊屬難能可貴。

阮學彬老師指出，果雕需要有繪畫基礎，上課時要學生畫下食材剖面圖，許為清卻在筆記本上塗鴉，而且線條圓滑，因此建議他學果雕，果然有天份又肯學，進步神速，雖然活潑好動，但只要拿到雕刻刀就變成另一個人，可以專注好幾個小時創作。去年第一次參加即獲得銀牌獎，10月將前往馬來西亞參加國際賽。

關鍵字大德工商許為清果雕功夫
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