高思博：黃偉哲受弊案影響雙方民調差距縮小中

針對中時11日發布的台南市長選情民調顯示黃偉哲遙遙領先其他候選人一事，國民黨提名台南市長參選人高思博回應指出，這份訪問的成功樣本數只有679人，參考價值不高，高思博說，自己被國民黨提名才18天，努力的空間還很大，民進黨在台南的執政累積很多民怨，未來會還給市民一個公道！

高思博表示，對於選舉一向主張堂堂正正參選，也會盡一切力量爭取市民的認同，只要是民調都會參考，但根據自己陣營內部民調顯示，黃偉哲受弊案影響，雙方差距已不到一成，國民黨提名參選至今才18天，努力的空間還很大，高思博指出，台南縣市合併後，民進黨在舊台南縣的執政累積很多民怨，未來我會還給舊縣市民一個公道！