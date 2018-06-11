高思博：黃偉哲受弊案影響雙方民調差距縮小中

針對中時11日發布的台南市長選情民調顯示黃偉哲遙遙領先其他候選人一事，國民黨提名台南市長參選人高思博回應指出，這份訪問的成功樣本數只有679人，參考價值不高，高思博說，自己被國民黨提名才18天，努力的空間還很大，民進黨在台南的執政累積很多民怨，未來會還給市民一個公道！
高思博表示，對於選舉一向主張堂堂正正參選，也會盡一切力量爭取市民的認同，只要是民調都會參考，但根據自己陣營內部民調顯示，黃偉哲受弊案影響，雙方差距已不到一成，國民黨提名參選至今才18天，努力的空間還很大，高思博指出，台南縣市合併後，民進黨在舊台南縣的執政累積很多民怨，未來我會還給舊縣市民一個公道！
民調專家則是針對民調內容指出，這份民調總樣本數雖是1009人，但題組樣本卻是679人，如果調查單位技術沒有問題，是明顯故意與誘導嗎？另外，當問到候選人支持題組時，有效樣本降為679人，在95％信心水準下，抽樣誤差已經不是正負3.1，這也被刻意隱晦不報，整份報導只有概略式的用圖表，顯示整份問卷成功樣本數為1009人，這並不是真實有效樣本，而是企圖掩飾主要題組真實有效樣本數不足的窘境。而且台南市目前表態參選市長共有5人，還有一位無黨籍的林義豐，但這份民調卻完全忽略他，調查結果當然不會是台南市選情的真貌，並無參考價值。
▲中時民調整理。（圖／資料照片）