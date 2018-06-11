租金超越101 台北南山廣場成台灣最貴商辦

杜英宗表示，台北南山廣場目前出租率約9成，四大會計師事務所之一的勤業眾信為首批承租戶，將在6月26日進駐，至於百貨業者微風百貨將在11月進駐，屆時，南山人壽仿照「微風之夜」的方式，與微風合辦「南山之夜」，將邀請南山貴賓同歡。

（中央社記者蔡怡杼台北11日電）南山人壽斥資新台幣500億元打造的台北南山廣場今天正式亮相，南山人壽董事長杜英宗表示，南山廣場是台灣最高級的商辦，目前出租率約9成，若加計洽談中者，出租率近100%。

同時，杜英宗也指出，台北南山廣場樓高272公尺，為台北市第二高大樓，今年新年將以不一樣的面貌與外界一同迎接新年，但應該不會是放煙火。

另外，南山廣場今天記者會，意外迎來玉山金控總經理黃男州，令人好奇玉山金控與南山人壽的關係。杜英宗表示，玉山金旗下玉山銀行也是台北南山廣場的租戶，將承租33樓作為私人銀行以及財富管理業務。

南山人壽透露，除玉山銀行外，台北南山廣場房客還包含勤業眾信，將承租7個樓層、約8000坪，路透社亦將承租。

據了解，台北南山廣場為台北市目前租金最貴的商辦大樓，每坪租金達5000元，超越附近的台北101大樓以及國泰置地大樓的3800元至4500元。

被問到台北南山廣場租金時，杜英宗未正面證實，但他說，台北南山廣場是最高級的，但整體台灣商辦租金還是太便宜了，若在香港，南山人壽就發了。

杜英宗表示，台北南山廣場為全台唯一具暖氣的辦公大樓，且全辦公層採無柱設計，並搭配3米以上的挑高空間，很多企業主第一眼看到就很喜歡，若含洽談中的、尚未正式簽約的案件，台北南山廣場其實接近滿租。（編輯：鄭雪文）1070611