藥品降價利潤減 陸多款救命藥被惡意缺貨

中新社報導稱，這類「救命藥」雖然因降價導致需求大增，但藥店及廠家「缺乏利潤空間」，銷售態度並不積極。

但近日多家媒體報導，有乳腺癌「救命藥」之稱的赫賽汀（台灣稱賀癌平）自去年降價70%，並納入中國大陸社會醫療保險後，就在多地缺貨。

去年中國人力資源和社會保障部與醫藥企業談判，將36種藥品納入醫保藥品目錄並降價，平均降幅達到44%，其中15款西藥是腫瘤治療藥，涵蓋肺癌、胃癌、乳腺癌、結直腸癌、淋巴瘤、骨髓瘤等。

（中央社台北11日電）中國大陸官方去年要求藥廠將多種藥品降價，許多價廉卻有效的藥品卻因利潤太低「被缺貨」，患者因此不得不選擇昂貴替代藥，甚至轉往黑市購買。

報導說，由於降價後利潤微薄，很多藥店都拒賣這些藥效更好的廉價藥，甚至藥廠也常以缺乏原料或暫不生產為由，推薦利潤更豐厚的替代藥。

例如常見胃藥「乾酵母片」僅人民幣0.9元，但在藥品市場幾近絕跡，店員推薦的多為售價在15元以上藥品，其中「乳酸菌素片」批發價僅為5元，售價卻為28元。

業界人士也透露，很多廠商將原藥換包裝、改劑型、變規格、造新名字後重新報價。雖然藥效和成份差別不大，但廠商可乘機提價，淘汰利潤低的品項。

供不應求下更滋生「黑市交易」，例如化療用藥「放線菌素D」納入醫保後，官方定價為10多元，一個療程需10餘支，但在藥品斷供情況下，國外替代藥一支近6000元。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070611