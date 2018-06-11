苗栗縣休閒農業區 推10場田野饗宴

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣10大休閒農業區各具特色，縣府與休閒區業者合作推出10場次「田野饗宴」，6月底起陸續登場，邀民眾品嚐在地美味、與青農交流，體驗苗栗慢活好「食」光。

苗栗縣政府結合農業處、勞工及青年發展處、苗栗縣休閒農業發展協會共同規劃「苗栗縣10大休閒農業區田野饗宴」，今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，縣長徐耀昌、農委會技正簡秀芳、苗栗縣休閒農業發展協會理事長溫振西及多名鄉鎮首長、縣議員共同推介10大休閒農業區亮點。

10場次休閒農業區田野饗宴將於6月29日由福興南和休閒區「藍色田園饗宴」打頭陣，今天會場展示運用蝶豆花製作的「繽紛花果凍」，各色花朵宛如漂浮靜謐藍色海洋，令人驚艷。