NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

國家電影文化中心即將完工？新北：老縣長口惠實不至

記者陳志仁／新北報導2018/06/11 18:19
▲新北市政府指出，正在施工中的「國家電影中心」，預定工程進度8％，目前實際工程進度14％。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府指出，正在施工中的「國家電影中心」，預定工程進度8％，目前實際工程進度14％。（圖／新北市政府提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（11）日強調，他保證一定在任內把國家電影文化中心完成；民進黨新北市長參選人蘇貞昌受訪時表示，成功跟失敗的關鍵在態度，要為成功找方法，不要老是為失敗找藉口。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞指出，新北市的國家電影文化中心，在蘇貞昌擔任台北縣長的任內，用換地的方式爭取中央重大建設落腳台北縣，蘇貞昌在擔任行政院長時，即要求新聞局主動與台北縣確認設址於新莊，內政部並即審議通過都計變更案，但至今12年過了，原本是要40億的大建設，也縮水成4億。

黃韋鈞質疑，侯友宜說過去新北市政府多次與中央的不斷協調溝通，這證明被馬英九列為總統競選政見的電影文化中心案，即使中央跟朱立倫、侯友宜同一政黨，也無法為新北爭取更多的預算及建設；國家電影中心延宕10餘年終於在今年初動工，依照工期原本就該要要在2020年，工程不延期是市長應該做到。

黃韋鈞說，侯友宜卻提出保證說任內完工，難道是暗示如果市長讓他當，完工可以延到2022年？蘇貞昌過去就要求重大工程必須如期完成，未來擔任市長也會如此，新莊的國家電影中心過去這麼多年不做，還要等侯友宜當選才保證要完工，板橋的大台北新劇院一樣8年過去了，到現在都不知到何時才能動工？

新北市政府回應，「正好證明，老縣長口惠實不至，一再上演」，台灣電影文化園區，從民國93年提出構想，一直到民國97年，這4年期間，老縣長歷經了台北縣長、總統府秘書長，再到行政院長，除了光會核定外，又做了什麼？預算在哪裡？計畫真的可行嗎？根本就是「口惠實不至」！

新北市政府解釋，因為當初行政院的預算遲遲沒有下落，對最初的開發構想，從中央到民間一直都有質疑，才會從93年一直到105年，最後是在新北市長朱立倫任內與文化部簽約，確定合作模式，先從國家電影中心開始進行，106年規劃設計、招標施工，107動工，108年8月完工。

換言之，從當初的預算沒有核撥，計畫的可行性不斷受外界質疑，都是在老縣長任內；目前已經動工中的「國家電影中心」，經費4億元，但這正是目前所需要的，這是一個人才中心，絕不會成為蚊子館，台灣的電影發展需要的是人才和資金，絕不是大而無當的豪華建築。

新北市政府批評，所謂的40億大建設，請問老縣長，不妨多去聽聽民間的聲音，真的需要如此龐大的影城、典禮場所嗎？就是因為大家還有不同的期待，電影環境早就已經不是老縣長那個時代的的環境了，依目前的國片環境和需要，這40億應該有更值得投資的地方，讓台灣的國片，有該有的方向。

關鍵字侯友宜蘇貞昌國家電影文化中心黃韋鈞朱立倫新北市政府
吳益政、陳其邁同台　較勁綠能政策大德餐飲學生　榮獲神廚賽大獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan