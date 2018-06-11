國家電影文化中心即將完工？新北：老縣長口惠實不至

黃韋鈞質疑，侯友宜說過去新北市政府多次與中央的不斷協調溝通，這證明被馬英九列為總統競選政見的電影文化中心案，即使中央跟朱立倫、侯友宜同一政黨，也無法為新北爭取更多的預算及建設；國家電影中心延宕10餘年終於在今年初動工，依照工期原本就該要要在2020年，工程不延期是市長應該做到。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞指出，新北市的國家電影文化中心，在蘇貞昌擔任台北縣長的任內，用換地的方式爭取中央重大建設落腳台北縣，蘇貞昌在擔任行政院長時，即要求新聞局主動與台北縣確認設址於新莊，內政部並即審議通過都計變更案，但至今12年過了，原本是要40億的大建設，也縮水成4億。

國民黨新北市長參選人侯友宜今（11）日強調，他保證一定在任內把國家電影文化中心完成；民進黨新北市長參選人蘇貞昌受訪時表示，成功跟失敗的關鍵在態度，要為成功找方法，不要老是為失敗找藉口。

黃韋鈞說，侯友宜卻提出保證說任內完工，難道是暗示如果市長讓他當，完工可以延到2022年？蘇貞昌過去就要求重大工程必須如期完成，未來擔任市長也會如此，新莊的國家電影中心過去這麼多年不做，還要等侯友宜當選才保證要完工，板橋的大台北新劇院一樣8年過去了，到現在都不知到何時才能動工？

新北市政府回應，「正好證明，老縣長口惠實不至，一再上演」，台灣電影文化園區，從民國93年提出構想，一直到民國97年，這4年期間，老縣長歷經了台北縣長、總統府秘書長，再到行政院長，除了光會核定外，又做了什麼？預算在哪裡？計畫真的可行嗎？根本就是「口惠實不至」！

新北市政府解釋，因為當初行政院的預算遲遲沒有下落，對最初的開發構想，從中央到民間一直都有質疑，才會從93年一直到105年，最後是在新北市長朱立倫任內與文化部簽約，確定合作模式，先從國家電影中心開始進行，106年規劃設計、招標施工，107動工，108年8月完工。

換言之，從當初的預算沒有核撥，計畫的可行性不斷受外界質疑，都是在老縣長任內；目前已經動工中的「國家電影中心」，經費4億元，但這正是目前所需要的，這是一個人才中心，絕不會成為蚊子館，台灣的電影發展需要的是人才和資金，絕不是大而無當的豪華建築。

新北市政府批評，所謂的40億大建設，請問老縣長，不妨多去聽聽民間的聲音，真的需要如此龐大的影城、典禮場所嗎？就是因為大家還有不同的期待，電影環境早就已經不是老縣長那個時代的的環境了，依目前的國片環境和需要，這40億應該有更值得投資的地方，讓台灣的國片，有該有的方向。