斗六市開槍示警押人案 　快打警短短三小時宣破

雲林縣斗六市李姓男因財務糾紛，10日清晨在家中遭吳姓男子朝天花板開了一槍，再押往別處談判，警方據報後出動快打部隊趕往現場，在短短三小時內即告宣破，除迅速救出被害人並送醫外，還將押人一方帶回偵辦。

涉案的吳姓男子，疑因為協助友人處理財務糾紛，但在調解過程中與李姓男子發生不愉快，吳男乃於前天清晨夥同數名友人，前往李男位於斗六市田單街住處，除持槍在被害人家中朝天花板開一槍外，再將李戴上手銬帶往斗六市圓環附近商家調解，警方據報後立即啟動快打部隊趕往現場處理。