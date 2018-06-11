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斗六市開槍示警押人案 　快打警短短三小時宣破

記者簡勇鵬／雲林報導2018/06/11 17:21
▲斗六市開槍示警押人案，經警方調閱影像畫面才讓涉案吳男坦承犯案。（圖／記者簡勇鵬翻攝 , 2018.06.11
▲斗六市開槍示警押人案，經警方調閱影像畫面才讓涉案吳男坦承犯案。（圖／記者簡勇鵬翻攝 , 2018.06.11

雲林縣斗六市李姓男因財務糾紛，10日清晨在家中遭吳姓男子朝天花板開了一槍，再押往別處談判，警方據報後出動快打部隊趕往現場，在短短三小時內即告宣破，除迅速救出被害人並送醫外，還將押人一方帶回偵辦。

涉案的吳姓男子，疑因為協助友人處理財務糾紛，但在調解過程中與李姓男子發生不愉快，吳男乃於前天清晨夥同數名友人，前往李男位於斗六市田單街住處，除持槍在被害人家中朝天花板開一槍外，再將李戴上手銬帶往斗六市圓環附近商家調解，警方據報後立即啟動快打部隊趕往現場處理。

斗六警分局員警獲報後趕抵田單街現場時，發現被害人已被押走，立即轉往圓環附近商家的第二現場，當下有一名傷者頭部疑似遭酒瓶打傷，而也在現場的加害人卻偽稱是被害人一夥的，且被害人也不吭聲沒捅破加害人的謊言，讓案情一度陷入膠著，後由警方除了陪同傷者至醫院就醫外，並將現場人員帶回警所，再調出相關監視器深入偵辦。

警方從影像畫面，清楚發現錄下被害人遭上銬押走畫面，才讓吳姓涉嫌人坦承不諱，並主動帶同警方前往取出改造手槍一把，訊後將全案依傷害、妨害自由、槍砲彈藥等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，至於張姓等其他在場人員則依違反社維法第87條意圖鬥毆而聚眾者罪嫌移送雲林地院審理。

關鍵字斗六快打警開槍示警押人
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