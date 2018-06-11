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南山廣場招租已達9成 將挑戰租金最高 預期可超越台

鉅亨網2018/06/11 17:20
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南山人壽位於信義區的南山廣場今 (11) 日開幕，董事長杜英宗表示，目前招租已達九成，將挑戰租金最高，預期可以超越台北 101；雖然杜英宗不透露租金，但據了解，南山廣場的租金介於 3800 到 5000 元之間，台北 101 則是 3500 到 4000 元左右。

南山人壽 2012 年以 268.8 億元標下世貿二館 50 年地上權開發案，後又以 64.53 億元向台北市府增買容積，加上建築成本，歷時五年花費 500 億元打造台北南山廣場，樓高 48 層，總樓地板面積為 6 萬 340 坪，今天舉行開幕典禮。

南山人壽特別與「日本三菱地所」合作規劃《星藝術家の星畫展》，自 6 月 12 日至 7 月 10 日期間，邀請民眾免費欣賞「臺日星藝術家」百幅精彩畫作，作為開幕活動。

「臺北南山廣場」今日落成公開，以《星藝術家の星畫展》作為與民眾的首次接觸。
「臺北南山廣場」今日落成公開，以《星藝術家の星畫展》作為與民眾的首次接觸。

南山廣場主建築是細長三角形，象徵著雙手合十，表達謝意和為台灣祈福。杜英宗表示，南山廣場把台北的天際線完全改觀，外資來台灣時，也說這是台灣最漂亮的大樓，我們也很自豪。

因為台北市已沒有那麼大面積的商辦，因此南山廣場掀起了商辦轉移潮，杜英宗表示，南山廣場的招租原本要由仲介做，但最後由自己做，目前已出租 9 成，剩下還沒出租出去的，也有第三順位、第四順位在排，顯示南山廣場商辦出租非常搶手。

杜英宗舉例，南山廣場室內格局無樑柱的設計，天花板挑高三米三，使用面積大，另外，別的辦公大樓的育嬰室是為了通過檢查，但南山廣場的育嬰室是真的為了女性著想，在在都凸顯了南山廣場商辦使用環境的價值。

杜英宗也表示，南山總部不會搬遷到南山廣場，一來因為總部風水很好，所以不搬，加上保險公司是艱苦行業，要把房租比較貴的讓客人用。

談到南山廣場的租金，杜英宗雖不透露租金多高，但他說，將挑戰租金最高，預期可以超越台北 101。

據了解，南山廣場的租金介於 3800 到 5000 元之間，台北 101 則是 3500 到 4000 元左右。

而投報率部分，杜英宗表示，由於南山廣場一年租金比預期好，而且是地上權，每年會攤銷，一攤銷成本就會低，投報率會愈來愈高。

杜英宗表示，南山人壽也會再標其他的地上權，其他都市的也都有在看，因為不動產布局總要均衡一下。

對於台灣房市怎麼看，杜英宗感嘆表示，台灣房租漲不起來，如果南山廣場在香港，早就賺翻天，不過，相信長期在台灣經濟發展下，房租可以預期會漲價，商業效益會愈來愈高。

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