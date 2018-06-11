北大外籍教授：中國缺乏創新能力 美國不須擔心

（中央社台北11日電）北京大學光華管理學院教授佩蒂斯（Michael Pettis）日前表示，美國不需要擔心中國會主導未來科技產業，原因是中國政府「懼怕改革的代價」，導致中國缺乏創新能力，不會做出重大創新。
西班牙出生的佩蒂斯是中國經濟問題專家，目前在北大光華管理學院教授金融學。
彭博社報導，佩蒂斯日前受訪時指出，（在中國）要獲得一種創新文化是很難做到的。要成為一個偉大的創新中心所需要的改革，對中國這樣的國家來說是太可怕了。
佩蒂斯表示，他的學生是中國最聰明的孩子，但他還是不能讓他們脫離死記硬背這條老路。學生們總認為，如果學習再刻苦一點他們就能成功。但他的回答則是「不，少學習，多思考」。
他說，自己常常和學生在「創新與思考」方面，發生觀點碰撞。但「太不容易了，這裡（中國）沒有這種（創新與思考）文化」。
美國網媒Axios日前發表文章指出，中國政府與本國科技業之間存在著相互恐懼感。也就是，中國科技業巨頭的實力越壯大，中共就越緊張；而中國科技業則害怕，政府能讓它們一夕之間消失。
美國之音（VOA）中文網則報導，美國有觀點認為，上述看法過於樂觀。像是5G無線通訊網路、人工智慧及量子計算等尖端科技領域，中國政府「由上而下」的產業政策支持，將有助於中國企業搶占先機。（編輯：邱國強/陳家倫）1070611