北大外籍教授：中國缺乏創新能力 美國不須擔心

（中央社台北11日電）北京大學光華管理學院教授佩蒂斯（Michael Pettis）日前表示，美國不需要擔心中國會主導未來科技產業，原因是中國政府「懼怕改革的代價」，導致中國缺乏創新能力，不會做出重大創新。

西班牙出生的佩蒂斯是中國經濟問題專家，目前在北大光華管理學院教授金融學。

彭博社報導，佩蒂斯日前受訪時指出，（在中國）要獲得一種創新文化是很難做到的。要成為一個偉大的創新中心所需要的改革，對中國這樣的國家來說是太可怕了。

佩蒂斯表示，他的學生是中國最聰明的孩子，但他還是不能讓他們脫離死記硬背這條老路。學生們總認為，如果學習再刻苦一點他們就能成功。但他的回答則是「不，少學習，多思考」。