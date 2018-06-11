45年都市計畫未更動　地主有苦難言

原台中縣都市計畫，於民國62年公布，至今已經45年，豐原、潭子、大雅、神岡等四區目前有將近68公頃土地被劃定為公共設施用地，但政府卻遲遲無法徵收，市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、翁美春今(11)日在議會聯合質詢時指出，這些地主真的是非常痛苦，像啞巴吃黃蓮、有苦難言，希望市府盡速解編，還給人民一個公道。

王俊傑表示，市府提出「大台中123」政策，也就是1條山手線、2大國際港、3個副都心。其中豐原是其中的一處副都心，以豐原為核心，將潭子、大雅、神岡甚至后里都納入副都心的架構，希望以50萬人作為發展基礎。首先會將豐、潭、雅、神四區納入整併，目前計畫已經送內政部審議中。然後依照整併計畫，進行四區的獨立細部計畫。

蕭隆澤接著質詢，原台中縣的都市計畫公佈到現在已經45年了，部分土地被規劃為道路、學校或綠地等公共設施，但是許多公共設施用地至今未開發，甚至政府都還沒有徵收。有些則是學校用地已經被徵收了，但是旁邊的隔離綠地，卻被政府遺漏徵收，造成地主有苦難言。

蕭隆澤說，林市長對副都心的都市計畫非常用心要來推動，但是民眾卻無感。如果政府無法徵收，就應該盡速解編，還給人民一個公道。

都發局表示，原台中縣都市計畫擬定受合併前「鄉、鎮、市」行政區影響極深，合併升格後難以全市角度調和不同都市計畫區間的問題，都發局配合豐原副都心發展及大台中123政策，進行豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，已於今年5月25日通過台中市都委會審議，後續將報請內政部都委會審議。

都發局指出，將加速辦理相關事宜，結合豐原副都心整體發展願景，朝提升區域生活品質持續努力。