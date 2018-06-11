NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

45年都市計畫未更動　地主有苦難言

記者柳榮俊／台中報導2018/06/11 18:23
▲議員指出45年都市計畫未更動，政府卻遲遲無法徵收，希望市府盡速解編（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)
▲議員指出45年都市計畫未更動，政府卻遲遲無法徵收，希望市府盡速解編（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)

原台中縣都市計畫，於民國62年公布，至今已經45年，豐原、潭子、大雅、神岡等四區目前有將近68公頃土地被劃定為公共設施用地，但政府卻遲遲無法徵收，市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、翁美春今(11)日在議會聯合質詢時指出，這些地主真的是非常痛苦，像啞巴吃黃蓮、有苦難言，希望市府盡速解編，還給人民一個公道。

台中市議會今日進行都發建設水利部分業務質詢。蕭隆澤首先質詢都發局長王俊傑，要如何協助市長林佳龍把豐原、潭子、大雅、神岡等四區營造成為台中市第一個副都心？

王俊傑表示，市府提出「大台中123」政策，也就是1條山手線、2大國際港、3個副都心。其中豐原是其中的一處副都心，以豐原為核心，將潭子、大雅、神岡甚至后里都納入副都心的架構，希望以50萬人作為發展基礎。首先會將豐、潭、雅、神四區納入整併，目前計畫已經送內政部審議中。然後依照整併計畫，進行四區的獨立細部計畫。

蕭隆澤接著質詢，原台中縣的都市計畫公佈到現在已經45年了，部分土地被規劃為道路、學校或綠地等公共設施，但是許多公共設施用地至今未開發，甚至政府都還沒有徵收。有些則是學校用地已經被徵收了，但是旁邊的隔離綠地，卻被政府遺漏徵收，造成地主有苦難言。

蕭隆澤說，林市長對副都心的都市計畫非常用心要來推動，但是民眾卻無感。如果政府無法徵收，就應該盡速解編，還給人民一個公道。

都發局表示，原台中縣都市計畫擬定受合併前「鄉、鎮、市」行政區影響極深，合併升格後難以全市角度調和不同都市計畫區間的問題，都發局配合豐原副都心發展及大台中123政策，進行豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，已於今年5月25日通過台中市都委會審議，後續將報請內政部都委會審議。

都發局指出，將加速辦理相關事宜，結合豐原副都心整體發展願景，朝提升區域生活品質持續努力。

關鍵字都市計畫徵收公共設施
消防局災害研習　強化救災能力花博小花海　議員：每年輪流舉辦

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan