NCC經濟部推物聯網資安驗證 公布標準規範

（中央社記者廖禹揚台北11日電）國家通訊傳播委員會（NCC）與經濟部今天共同公布影像監控系統、無線IPCAM、Wi-Fi AP、有線電視數位機上盒的資安技術標準與檢測規範，預計8、9月將有實驗室取得認證的資格。

經濟部工業局說明，由於這次公布標準規範品項與NCC列管的射頻器材相關，因此與NCC共同推動，今天舉辦「物聯網資安標準認驗證制度公開說明會」，發布相關資安技術標準、檢測規範及實驗室認驗證制度，並正著手與全國認證基金會（TAF）合作推動國內實驗室取得認證，預計8、9月時將有實驗室取得可做相關產品認證的資格。