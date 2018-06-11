回饋花蓮 日本知名眼鏡品牌捐款

（中央社記者李先鳳花蓮11日電）日本知名眼鏡品牌今天捐贈花蓮縣社會救助金專戶及新城國民小學各100萬元，盼對花蓮整體發展有所助益及培育在地人才。縣府特別在大簡報室舉辦受贈典禮，表達感謝之意。

今年2月6日花蓮發生芮氏規模6.4、震度最大7級有感地震，地震消息於日本播出後，日本知名眼鏡品牌「JINS股份有限公司」董事長田中仁決定以幫助花蓮整體發展為主旨，由日本總公司捐款100萬元給花蓮縣社會救助金專戶，期盼能對花蓮縣弱勢族群有所助益。

此外，田中仁以個人名義再捐款100萬元給花蓮縣新城國民小學，成立「田中仁獎學金」，分3年6個學期使用，獎勵學業成績優秀、體育表現傑出，或家境清寒需要幫助學生，同時贊助學生到JINS參訪，讓花蓮孩子獲得更好的教育機會，拓展視野，促進交流，提供充滿希望的光明未來。