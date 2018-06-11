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台中花博小花海　議員：每年輪流舉辦花園城市

記者柳榮俊／台中報導2018/06/11 18:24
▲議員建議7處小花海每年輪流舉辦特色活動，讓花博永遠留在台中（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)
▲議員建議7處小花海每年輪流舉辦特色活動，讓花博永遠留在台中（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.11)

台中世界花博會即將於11月3日正式舉辦，台中市政府除了規劃后里、外埔及豐原三處主要展區外，也在其他區規劃了8處具備在地特色的綠廊景觀工程小花海。市議員張芬郁、謝明源、江肇國今(11)日在議會聯合質詢時指出，花博不應該只是放煙火式的活動，建議市府仿效日本東日本旅客鐵道（JR）蒐集主題紀念章兌禮活動，在7處小花海每年輪流舉辦特色活動，讓花博永遠留在台中。

市府建設局長黃玉霖表示，各地的小花海都是結合地方特色及產業，而且都是永續的，未來將會透過7處小花海，以及目前規劃中的百個賞樹點，再加上這次的花博展區，規劃成觀光遊覽的路徑，讓台中市成為全台第一個花園城市。

張芬郁在質詢時指出，台中花博除了三個主要展區外，還規劃了包括大里、霧峰等7處融合當地特色的綠廊景觀工程小花海。不過這7處小花海原本說去年底要發包，今年3月要完工，再變成今年初發包，施工期約要6個月，直至現在已經6月了，各區的進度還在整地，綠色植栽皆尚未進場，只有黃土漫布，她十分擔憂要替花博暖身的小花海，是否趕得及9月試營運？

黃玉霖表示，小花海計畫並沒有延遲的情形，目前都已經在施工中，預計8月底以前會全部完成。

張芬郁進一步質詢，小花海是為了正式花博熱身，也是為了讓全市感染花博熱，既然如此，她認為應串連起這幾區的小花海，並與花博主要展區有所連結，同時每年輪流在小花海舉辦活動，讓花博永遠留在台中。建議取經日本東日本旅客鐵道(JR東日本)，蒐集各點主題印章換取獎勵，年年更換主題，永續帶動地方觀光繁榮。

黃玉霖表示，各地的小花海都是結合地方特色及產業，未來也會配合地方舉辦活動的需求進行配套。他強調，這些小花海都是永續的，不是像以前台北花博放煙火式，結束以後就不見了，園區內都是種植多年生的植物，而且會開花結果，會招蜂引蝶，讓蝴蝶蜜蜂也能在城市出現。

黃玉霖說，市府目前已經規劃百個賞樹點，日前已經公布20處，今年會再公布其他的80個。未來將透過7處小花海，以及百個賞樹點，再加上這次的花博所留下的展區，並規劃觀光遊覽路徑，並仿效日本各地集點送紀念品的方法，吸引各地的遊客前來遊玩，讓台中市成為全台第一個花園城市。

關鍵字花博花園城市台中市
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