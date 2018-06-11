華航敷小金雞 台飛插旗亞太飛機維修市場 明年3月營

華航 (2610-TW) 旗下台灣飛機維修公司今 (11) 日舉行新棚廠上樑典禮，預計 11 月取得使用執照，明年 3 月落成啟用，屆時將可同時容納 2 架 777/A350 廣體機和 3 架 737/A320 窄體機進行維修作業，是國內最大跨距的棚廠建築。

華航董事長何煖軒表示，台飛是華航深化飛機維修產業的利基，由於台灣具備亞太地區優越地理位置，擁有相當大的發展性。

台飛新棚廠自去年 1 月動工迄今，工程進度已逾 70%，主體建築結構均已完成，預計 11 月取得使用執照，2019 年 3 月正式落成啟用。