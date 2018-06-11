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中央社

前5月稅收衝新高 全年達標有望

中央社2018/06/11 17:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北11日電）今年前5月稅收新台幣8547億元，衝上新高，尤其營業稅、貨物稅、菸酒稅等5稅目亦創新高，財政部表示，受惠國內消費以及股市活絡等因素，樂觀預期今年稅收可望達標。

財政部今天公布107年5月全國賦稅收入初步統計，5月整體稅收新台幣3790億元，累計前5月稅收8547億元，創新高，較去年同期增加998億元，增加13.2%。

若以全年稅收預算數2.29兆元來看，累計今年前5月稅收8547億元占預算數比率為37.2%。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，依目前情況來看，對稅收有利因素包含國內消費不錯、股市表現活絡、基本工資調漲、上市櫃公司獲利增加，樂觀預期今年全年稅收會達標。

除前5月整體稅收創新高外，營業稅、貨物稅、菸酒稅、牌照稅以及房屋稅共5個稅目，今年前5月的稅收亦創新高。

同時，陳玉豐也提到，5月上市櫃股票交投維持熱絡，帶動平均每日成交值至 1736億元，推升證交稅來到99億元，為100年9月以來最高，年增37億元或59.3%。累計前5月證交稅為426億元，為98年來同期新高，較去年同期增加112億元或35.7%。

另外，5月營利事業所得稅1356億元，年增539億元或65.9%；累計前5月營所稅為1377億元，年增552億元或66.9%。

陳玉豐說明，營所稅今年明顯增長主因景氣正成長，推升結算申報稅額增加，另外，去年結算申報適逢端午節連續假期，繳納截止日延至6月1日，部分稅款遞延入帳，基期較低的影響。（編輯：趙蔚蘭）1070611

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