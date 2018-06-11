川金會後 分析：北京將扮演保證人角色

川金會：美國北韓過招（中央社台北11日電）中國分析家指出，北京在川金會後的朝鮮半島對話中將扮演保證人的角色，幫助雙方推進所商定的協議，不只是兼顧到華府非核化的需求，也要確保金氏政權的安全。

北京清華卡內基中心北韓專家趙通（Zhao Tong）向南華早報表示，北京知道自己在北韓與美國的對話中，特別是涉及非核化議程的影響力有限。因此，在這個時刻上最聰明的方式就是放手讓它們去。

不過一些中國的分析家認為，在北韓與美國締結一些具象徵性的協議方面，北京可能具有影響力。

這個協議可能包括同意保持溝通，承諾朝著撤除朝鮮半島上核武器的最終目標前進，並且宣布結束敵對。