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中央社

川金會後 分析：北京將扮演保證人角色

中央社2018/06/11 17:45
中央社 兩岸 / NOWnews
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川金會：美國北韓過招（中央社台北11日電）中國分析家指出，北京在川金會後的朝鮮半島對話中將扮演保證人的角色，幫助雙方推進所商定的協議，不只是兼顧到華府非核化的需求，也要確保金氏政權的安全。

北京清華卡內基中心北韓專家趙通（Zhao Tong）向南華早報表示，北京知道自己在北韓與美國的對話中，特別是涉及非核化議程的影響力有限。因此，在這個時刻上最聰明的方式就是放手讓它們去。

不過一些中國的分析家認為，在北韓與美國締結一些具象徵性的協議方面，北京可能具有影響力。

這個協議可能包括同意保持溝通，承諾朝著撤除朝鮮半島上核武器的最終目標前進，並且宣布結束敵對。

如果是這樣的話，北京將在落實協議過程中扮演角色，中國人民大學國際關係學院副教授成曉河（ChengXiaohe）表示，這包括檢視北韓如何關閉核武，以及金正恩所尋求的北韓國家經濟發展。

成曉河表示，北京是北韓最親密的貿易夥伴，因此北京在確保北韓政權上占了一個最佳的位置，確保北韓政權也是金正恩最主要的請求與非核化的先決條件。

他還說，北京和華盛頓在非核化的進程上，會有很多合作。

美國國務卿蓬佩奧先前表示，他這周將會前往北京、首爾向包含日本在內的官員簡報川金會的成果。

遼寧社科院朝鮮韓國研究中心主任呂超（Lu Chao）表示，北京將扮演保證人和仲介的角色，確保川金會的協議被好好落實。（編輯：陳家倫/翟思嘉）1070611

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