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雜誌沒採用 吳箏奪WIA世界插畫首獎

中央社2018/06/11 17:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北11日電）台灣設計師吳箏以5張插畫幽默看「蛋」，奪下英國WIA世界插畫獎編輯類新人首獎。他說，當時是受雜誌邀約而設計，最後雜誌沒採用，他拿來報名比賽反而得獎。

英國WIA世界插畫獎（2018 world illustrationawards）台灣時間8日舉行頒獎典禮，今年有70多個國家、3000多件作品報名參賽，大會選出16名藝術家獲得各類首獎，其中編輯類及圖書類新人首獎得主，由來自台灣的設計師吳箏及徐世賢獲獎。兩人也前往英國受獎，得獎作品即日起在倫敦薩默賽特宮展出，讓全世界看見台灣創意。

吳箏今天接受中央社電話訪問時表示，這次得獎的插畫作品Eggs去年完成，從創作發想到製作，花了一個月完成。有趣的是，當初吳箏是受雜誌邀約發想創作，最後Eggs沒被雜誌採用，拿來報名反而得獎。

Eggs共有5張插圖，每一張圖都在講「蛋」這個最常見的食材。吳箏從巨觀、微觀的角度來看蛋，其中一幅圖是蛋走在鋼索上，象徵蛋的脆弱性，既幽默也帶點趣味，「希望大人、小孩看到蛋這個食物，不只是生活中的食材，還可以有不一樣的看法和想法。」

吳箏說，WIA評審團給予的得獎理由，認為他把一個簡單的事情，發展成這麼多場景內容，讓觀者對插畫感到興趣，也用很簡單的方式，把再平常不過的事情用不同面向表達，增添想像力。

今年才24歲的吳箏，2016年就得過美國Adobe設計首獎，高中時念美術班，大學時就讀台灣師大設計系，雖然是平面設計起家，但他也跨界做插畫、包裝、攝影、美術設計，下一階就是要把Eggs轉化成30秒的動畫，藉由更多媒介展現創作。

得獎受到矚目，吳箏倒是很謙虛：「台灣創作能量很豐富，很多前輩都很優秀，也持續在國際舞台發聲。」他認為「設計可以改變生活」，未來也希望努力讓更多台灣人接受設計文化，並享受到設計帶給人的快樂。（編輯：黃瑞弘）1070611

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