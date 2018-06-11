金管會不關注FII市值超越鴻海 這個關鍵才是聚焦重

針對富士康工業互聯網 (FII) 市值已超過鴻海，金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，「FII 上市後市值多少，不是我們 Care(關切) 的！」金管會持續關注 FII 業務和鴻海本業關係，要關注鴻海本業是否被移轉到 FII，目前鴻海還是持股 FII 達 85%，FII 獲利會回饋到鴻海。

FII 上週五在 A 股掛牌，市值就已超越母公司鴻海，今天上市第二日再攻漲停至人民幣 21.81 元，總市值人民幣 4296 億元 (約新台幣 2 兆元)，市值排名 A 股第十位。

對此，顧立雄表示，金管會重視的是鴻海本業有沒有移轉到 FII，就目前看來，FII 著重在雲端、工業物聯網等範疇，本業移轉情形還好，鴻海有守住，我們關切鴻海的本業，是否會因為 FII 重組，而嚴重侵蝕到鴻海本業，但 FII 上市後市值多少不是我們 care(關切) 的。