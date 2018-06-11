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金管會不關注FII市值超越鴻海 這個關鍵才是聚焦重

鉅亨網2018/06/11 17:51
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針對富士康工業互聯網 (FII) 市值已超過鴻海，金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，「FII 上市後市值多少，不是我們 Care(關切) 的！」金管會持續關注 FII 業務和鴻海本業關係，要關注鴻海本業是否被移轉到 FII，目前鴻海還是持股 FII 達 85%，FII 獲利會回饋到鴻海。

FII 上週五在 A 股掛牌，市值就已超越母公司鴻海，今天上市第二日再攻漲停至人民幣 21.81 元，總市值人民幣 4296 億元 (約新台幣 2 兆元)，市值排名 A 股第十位。

對此，顧立雄表示，金管會重視的是鴻海本業有沒有移轉到 FII，就目前看來，FII 著重在雲端、工業物聯網等範疇，本業移轉情形還好，鴻海有守住，我們關切鴻海的本業，是否會因為 FII 重組，而嚴重侵蝕到鴻海本業，但 FII 上市後市值多少不是我們 care(關切) 的。

顧立雄進一步說，FII 的獲利狀況、與鴻海本業獲利根本不能比，目前鴻海還是持股 FII 達 85%，FII 獲利會回饋到鴻海。

至於其他台商的大陸子公司赴陸上市問題，顧立雄說，這些公司在當地確實有內需產業，在那邊需要以子公司上市，這樣的趨勢「不能說我們不樂見」，反正這些子公司本來就不能來台上市，所以他認為影響還好。

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