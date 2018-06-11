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台股交投熱絡 5月證交稅年增近6成 創6年多來新高

鉅亨網2018/06/11 17:49
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財政部今 (11) 日公布 5 月全國稅收為 3790 億元，年增 743 億元或 24.4%；累計前 5 月實徵淨額 8547 億元，年增 998 億元或 13.2%，創史上新高。其中，5 月台股交投維持熱絡，證交稅實徵淨額 99 億元，年增 59.3%，創 2011 年 9 月以來新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，當沖降稅政策激勵，加上台股維持萬點行情超過 1 年之久，5 月上市櫃股票交投維持熱絡，帶動平均每日成交值至 1736 億元，去 (2017) 年同期為 1098 億元，使證交稅實徵淨額 99 億元，為 2011 年 9 月以來最高，年增 37 億元或 59.3%；累計前 5 月實徵淨額 426 億元，為自 2009 年來同期新高，年增 112 億元或 35.7%。

若以 5 月單月稅收和去年同期相比，以營利事業所得稅增加 539 億元、營業稅增加 75 億元、房屋稅增加 57 億元、綜合所得稅增加 46 億元、證券交易稅增加 37 億元較多，而健康福利捐減少 28 億元、贈與稅減少 23 億元。 

累計前 5 月稅收與去年同期相比，則以營利事業所得稅增加 552 億元、營業稅增加 187 億元、證券交易稅增加 112 億元、菸酒稅增加 73 億元較多，惟贈與稅減少 86 億元、健康福利捐減少 59 億元。

陳玉豐指出，營利事業所得稅收成長，主要是因結算申報稅額增加，及去年結算申報適逢端午節連續假期，繳納截止日延至 6 月 1 日，部分稅款遞延入帳，基期較低所致。

而營業稅收成長則是因國內消費活動增溫挹注稅收，國際油品價格走高，相關進口油品稅額增加與出口退稅增多等交互影響；至於菸酒稅成長主因，為配合長照政策調整菸類稅額所致。

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