台股交投熱絡 5月證交稅年增近6成 創6年多來新高

財政部今 (11) 日公布 5 月全國稅收為 3790 億元，年增 743 億元或 24.4%；累計前 5 月實徵淨額 8547 億元，年增 998 億元或 13.2%，創史上新高。其中，5 月台股交投維持熱絡，證交稅實徵淨額 99 億元，年增 59.3%，創 2011 年 9 月以來新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，當沖降稅政策激勵，加上台股維持萬點行情超過 1 年之久，5 月上市櫃股票交投維持熱絡，帶動平均每日成交值至 1736 億元，去 (2017) 年同期為 1098 億元，使證交稅實徵淨額 99 億元，為 2011 年 9 月以來最高，年增 37 億元或 59.3%；累計前 5 月實徵淨額 426 億元，為自 2009 年來同期新高，年增 112 億元或 35.7%。