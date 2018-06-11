分析：協議難度大 川金會沒談崩都算是成功

金會：各國反應（中央社記者周慧盈北京11日電）全球矚目的川金會明天登場，各界都在猜測峰會能否會有成果，陸媒引述分析說，川金會歷史意義重大，但達成協議的難度很高，只要沒談崩，還想繼續談，都算是不錯的成績。

美國總統川普和北韓領導人金正恩明天上午將在新加坡舉行會談。中國官媒央視網今天引述分析文章說，這是二次世界大戰結束73年來，美國與北韓兩國元首的首次會面，即使未達成任何成果，也具歷史性意義。

文章進一步表示，從雙方的公開要價來看，北韓強調「分階段、同步非核化」，美國則提「毫不拖延地實現永久、可驗證、不可逆的非核化」，彼此目標「距離即使沒有太平洋那麼遠，也沒近到哪裡去」，要達成共同滿意的協議，難度非常大。