前國手被控裝盲詐保 盼暫緩入監執行別成冤案

陳敬鎧西元2009年間因一場車禍視力受損，獲3家保險公司理賠共新台幣500多萬元，事後被控裝瞎詐保，一審被判4年10月，陳敬鎧不服上訴；經上訴，台灣高等法院高雄分院合議庭認為，陳敬鎧雖車禍造成視力受損，但依陳敬鎧車禍後還能跳接飛盤，且返校應試時還能閱讀試卷並作答，依綜合判斷視力受損程度應未達理賠標準，依3個詐欺罪分別量刑，但原審判刑過重，改判1年2月。

（中央社記者范正祥台北11日電）前手球國手陳敬鎧被控裝盲詐保，遭法院判處有期徒刑1年2月，入監執行在即。人權團體今天質疑全案有重大瑕疵，籲請暫緩入監執行，別成冤案；陳敬鎧也重申清白，「沒有詐騙」。

民間司法改革基金會等民間團體下午在立法院舉行記者會，司改會表示，陳敬鎧遭法院判決應執行有期徒刑1年2月，得以1000元折算1日易科罰金，義務律師團緊急救援已聲請再審，監察委員也在調查。不過，台灣高雄地方檢察署已發出執行命令，要求陳敬鎧14日前繳清「犯罪所得」500多萬元，否則就不得易科罰金，須入監執行。

陳敬鎧在記者會哽咽表示，視覺真的有障礙，「我沒有騙人，也沒有詐騙。」

「我真的看不到」，陳敬鎧說，不會逃跑，但如果入監服刑，真的無法自理。「如果檢察官願意給我機會，我會盡可能努力還款，一次全部還款不可能，但若願意讓我分期，我會接受。」

民主進步黨籍立法委員吳玉琴、王榮璋、黃國書、鍾孔炤與劉建國等人也出席記者會，吳玉琴說，「我們不能漠視、冷漠，我們應該站出來聲援。」

她說，拿到身心障礙手冊的陳敬鎧視覺不是眼球出問題，而是腦部視覺處理中心無法接受眼球訊息，經醫學檢驗，但法院不採納。

吳玉琴表示，易科罰金約42萬元，但雄檢執行命令要求陳敬鎧須先繳清「犯罪所得」才能易科罰金，陳敬鎧不是認罪，只是迫於無奈要繳還，但即使如此，怎麼繳得起，強人所難，這些錢都已用在醫療及生活重建。

王榮璋說，障礙鑑定在醫學有非常嚴格的標準，如果法官不相信醫學專業鑑定，只從個人對障礙者有限的經驗論定，是有可能發生冤獄。（編輯：李明宗）1070611