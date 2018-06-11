波特蘭玫瑰節遊行　高市儀隊著國旗裝參加

楊明州表示，30年前締盟時高雄贈與波特蘭的龍舟不只是波市端午龍舟賽的源頭，更有著高雄與波特蘭間堅定友好的重要意義，希望龍舟比賽能持續作為兩市交流的橋樑，帶動波高間更頻繁的觀光與產業合作往來。楊副市長、市府團隊和樹德家商樂儀隊隨後一同參加玫瑰節的高潮活動「玫瑰花車大遊行」，以充滿高雄多元文化及山海風情的表演向波市民眾傳遞高雄的熱情與美麗，也展現對雙方姊妹市情誼持續傳承下一個30年的祝福。

楊明州與秘書處處長陳瓊華搭乘復古美式敞篷車向民眾熱情揮手，負責遊行轉播的「Oregonlive」在遊行路線各轉播站均熱情介紹高雄與波特蘭市締盟30週年，在場民眾也都以熱情招手回應，還有市民以粉筆在柏油路面以英文寫下「台灣第一」，現場氣氛活潑熱鬧；高雄市多年來持續的參與也在波特蘭市為高雄和台灣打響知名度。



▲楊明州與秘書處處長陳瓊華搭復古敞篷車向熱情民眾揮手。（圖／高市秘書處提供 , 2018.06.11）

處長陳瓊華表示，由「波特蘭─高雄姊妹市協會」為慶祝兩市締盟舉辦的「波特蘭龍舟賽」，歷年來都有數十支隊伍、數千名觀眾踴躍參與，高雄也年年由樹德家商組成「龍舟隊暨民俗才藝訪問團」參賽，除增進青年學子們的國際交流，更讓龍舟賽成為象徵高雄和波特蘭友誼的重要活動，讓高雄和波特蘭的友誼在傳統與創新融合下更加豐富、鞏固。

此外，高雄今年在活動高潮的玫瑰花車大遊行中，以「台灣意象、高雄文化」作為主題，由身著國旗裝的樹德家商樂儀隊組成的花車隊伍，在活潑動感的舞者與管樂團精湛的表演中，展現高雄豐富、開闊的城市人文風情，讓波特蘭市民及美國民眾更加熟悉高雄特有的多元文化和熱情，也藉由絢麗的藝術方式為高雄與波特蘭的姊妹市友情許下另一個30年的誠摯祝福。



