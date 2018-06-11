結盟！泰國正大集團入股美喆取得12%股權 躍第2大

正大集團為泰國卜蜂集團 (Charoen Pokphand Group)，是泰籍華人創辦的知名跨國企業，以農牧食品、商業零售、電信三大事業體為核心，同時橫跨包括金融、地產、製藥、機械加工等 8 個行業的多元化跨國企業，集團年營收 400-500 億美元，業務遍布 26 個國家、員工總數超過 30 萬人。卜蜂集團在泰國以外稱正大集團，是中國改革開放後第一家在中國投資的外商企業。

正大集團在台投資最醒目為台灣卜蜂 (1215-TW)，公司主要以畜牧飼料、畜牧加工產品為主，是台灣最大雞隻電宰業者，台灣卜蜂去年全年營收 198.5 億元，創新高紀錄，毛利率 16.75%，年增 1.23 個百分點，稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元。

美喆近年積極推動中國及台灣自有品牌塑膠地磚產品業務，以 2017 年來看，美喆在中國自有品牌營收比重從 3.82% 大幅提升到 6.16%，今年 1-4 月也保持在 9% 以上的水準，顯示美喆在中國塑膠地板市場仍具龐大發展潛力，是此次與正大集團雙方達成策略合作的重點之一。

美喆在中國市場站穩腳步後，下一個鎖定的目標市場就是東南亞，此次順利與正大集團共同策略合作，將有助於美喆擴展在東南亞市場的銷售業務，進一步打造美喆塑膠地板產品更為完善的全球市場業務布局版圖。

美喆 5 月營收 2.43 億元、月增 18.55%，年減 26.98%，1-5 月累計營收 11.85 億元，年減 21.5%，除來自歐洲地區主要客戶庫存已見到逐步回補，旗下美喆與普隆兩大自有品牌，在中國與台灣等地區皆取得良好銷售表現，隨著未來與策略聯盟夥伴的合作效益逐步顯現下，有機會進一步在中國、東南亞等市場看見美喆自有品牌市占率更為明確的提升，帶動美喆未來整體營運穩定表現。

美喆國際去年營收 36.84 億元、稅後純益為 4.95 億元，每股純益達 7.49 元，6 月 5 日召開的股東會已通過去年盈餘配發每股現金股利 6 元。