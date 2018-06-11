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中央社

月薪年增連5月逾2% 主計處：廠商調薪趨積極

中央社2018/06/11 17:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處今天發布4月受僱員工薪資統計，4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬729元、年增2.27%，年增幅已經連5個月超過2%；主計總處研判，是廠商調薪轉趨積極所致。

受僱員工薪資統計所調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪。

今年4月全體受僱員工經常性薪資平均年增幅達2.27%，持續維持偏高的增速，而1至4月經常性薪資平均年增2.57%，更創下18年以來的最大增幅。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，據主計總處5月底發布的廠商調薪調查，2018年有32.4%的廠商已調升或預計調升月薪，高於2017年廠商調升經常性薪資的比率28.2%，由此可見，今年廠商調薪的態度比較積極。

潘寧馨進一步分析，經常性薪資的增加會受到多重因素影響，如景氣復甦、工作天數、廠商調薪、公司營運等，不過就單月表現來看，經常性薪資已經連續5個月增速大於2%，再加上調查顯示廠商調薪態度轉為積極，可以下定論，這幾個月的薪資上揚情況和廠商調薪是有關係的。

潘寧馨也引用另一項數據佐證，2017年1至4月加班費在勞基法新制、提高加班費單價的政策效應之下，加班費平均達1693元、創下歷年新高，然而今年1至4月，勞基法再修正之後，已無加班費單價提高的政策因素，加班費平均仍衝上1768元、再創歷年新高，研判就是因為加班費是以工資作為基準，因此當廠商調薪，加班費也會跟著增加。（編輯：鄭雪文）1070611

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