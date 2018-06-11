月薪年增連5月逾2% 主計處：廠商調薪趨積極

（中央社記者潘姿羽台北11日電）主計總處今天發布4月受僱員工薪資統計，4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬729元、年增2.27%，年增幅已經連5個月超過2%；主計總處研判，是廠商調薪轉趨積極所致。

受僱員工薪資統計所調查的薪資是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪。

今年4月全體受僱員工經常性薪資平均年增幅達2.27%，持續維持偏高的增速，而1至4月經常性薪資平均年增2.57%，更創下18年以來的最大增幅。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，據主計總處5月底發布的廠商調薪調查，2018年有32.4%的廠商已調升或預計調升月薪，高於2017年廠商調升經常性薪資的比率28.2%，由此可見，今年廠商調薪的態度比較積極。