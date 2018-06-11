是否遭總統飆罵 陳吉仲：每個人解讀不同

陳吉仲今天在農委會記者會還原上週的中常會現場，他說，當天中常會原先簡報重點，是在回顧30年前520運動至今，政府為農民、農業做了什麼事情，也順便檢討這兩年的新農業政策，他也同步針對香蕉及鳳梨產銷調節及北農總經理吳音寧事件做3至5分鐘的補充說明。

蘋果日報日前報導，因國內香蕉盛產導致蕉價暴跌，政府飽受批評，陳吉仲上週到民進黨中常會進行專案報告時，遭蔡總統質疑動作慢半拍，更批農委會圖表畫得很漂亮，卻不會用白話文解釋，不見得讓農民有感。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）媒體報導，總統蔡英文上週針對香蕉價格飆罵農委會副主委陳吉仲。陳吉仲今天說，自我要求比長官還高，否則不敢在這位子上，中常會上的對話要稱作責罵或爭辯，每個人解讀不同。

陳吉仲表示，他從大學、研究所至博士都唸農經，接任農委會副主委時就擔任了農產品價格的召集人，他自認有相當的專業，於是他便跟蔡總統報告農委會如何處理香蕉問題，但農委會的處理方式，或許上面長官還不滿意。

陳吉仲也提到，他在開會時都是直接講白話文，蔡總統在中常會問有沒有滯銷，從經濟學角度，滯銷是因為供給找不到需求，但他認為供給一定可以找到需求，所以他說沒有滯銷，因此蔡總統認為他講的話文鄒鄒。

陳吉仲指出，後來也跟蔡總統報告產銷失調問題，不論是過去十年或未來十年都會有產銷失調問題，但農委會責任是要縮小產銷失調的幅度，短期目標是要讓農民收益不要低於成本，長期目標就是要針對制度面進行檢討。

陳吉仲說，中常會上就是有這樣的對話，但這樣的對話要稱作爭辯、辯論或是爭吵、責罵，「每個人解讀可能不一樣」。

陳吉仲也提到，他給自己的標準比外界更高，過去兩年也提出過很多次辭呈，北農休市3天時他訂了一個目標，如果目標沒有達成就要走人，如果自己訂的標準沒有比長官更高，「那當然不應該也不可以繼續在這個位子上」。（編輯：張芷瑄）1070611