聲援公教　國民黨高市黨部成立「行政救濟服務處」

公教人員年金改革辦法，即將在7月1日上路，6月11日起，退休公教人員將陸續收到行政處分書，數十萬退休公教警消人員的權益將受到影響。國民黨高雄市黨部將從明(12)日起，在市黨部一樓設置「行政救濟服務處」，除免費提供所有復審書及訴願書等服務，另每週一、二、四下午3點半至5點，更有義務律師提供法律咨詢。
國民黨高市黨部表示，為聲援過去這群為國家付出心力，卻被民進黨政府視為鬥爭對象的退休公教警消人員，高雄市黨部5月7日和國民黨籍高市議員合作，進行「申請釋憲連署簽名活動」，已有上萬人前來連署。
今年7月1日起實施的修正「公務人員退休資遣撫卹法」，各機關將於今年6月11日陸續寄發「行政處分書」通知退休公教警消人員，退休公務人員部分，必須在卅天內向銓敘部提出復審，銓敘部再轉送「公務人員保障暨培訓委員會」（簡稱保訓會）作出復審決定。退休公務人員不服保訓會復審決定，必須在法定期間內向台北高等行政法院提起行政訴訟。如對高等行政法院判決不服，可經由律師代理向最高行政法院上訴。如再認為最高法院判決適用之法律有牴觸憲法，可再聲請司法院大法官會議解釋憲法。
最高法院判決適用的法律經司法院大法官會議宣告牴觸憲法而無效後，聲請釋憲的當時人可以對最高法院的確定判決提出再審。退休教師部分，在接到原服務學校通知函後，可向各縣市政府提出訴願，再由各縣市政府轉教育部作出訴願決定。退休教師如果不服教育部的訴願決定，也必須在法定期間內向台北高等行政法院提出行政訴訟，其餘訴訟程序，和退休公務員相同。