聲援公教　國民黨高市黨部成立「行政救濟服務處」

公教人員年金改革辦法，即將在7月1日上路，6月11日起，退休公教人員將陸續收到行政處分書，數十萬退休公教警消人員的權益將受到影響。國民黨高雄市黨部將從明(12)日起，在市黨部一樓設置「行政救濟服務處」，除免費提供所有復審書及訴願書等服務，另每週一、二、四下午3點半至5點，更有義務律師提供法律咨詢。

國民黨高市黨部表示，為聲援過去這群為國家付出心力，卻被民進黨政府視為鬥爭對象的退休公教警消人員，高雄市黨部5月7日和國民黨籍高市議員合作，進行「申請釋憲連署簽名活動」，已有上萬人前來連署。