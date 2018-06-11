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A7污水持續排放 新北盼先用水車載送處理

中央社2018/06/11 17:55
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北11日電）由於A7合宜宅污水持續排放污染，新北市政府今天召開記者會，要求在專用管線及污水廠未設置完成前，中央及桃園市能先行以水車載送處理污水方式，解決目前污染難題。

新北市新聞局長張其強、環保局長劉和然今天下午召開聯合記者會，重申A7合宜宅污水案的專管排放及污水廠未設置完成，污水仍持續排放污染，讓當地居民不滿，傳出可能集體跨區到桃園封閉違法排污的幹管。

劉和然指出，儘管有人聲稱24天解決A7污水問題，但實際情況卻是新莊居民仍深受A7污水危害，新莊河川巡守隊與環保局稽查人員持續前往十八份坑溪，截至上週為止，仍不時見到大量污水流向下游。

新莊河川巡守隊的陳姓及伍姓隊員也來到記者會現場說明，A7污水迄今仍持續排放十八份坑溪，甚至從過去週一、週四排放的頻率改為週一、三、五排放，甚至在氣象預報會下雨前先行排放，令當地居民難以忍受。

劉和然表示，由於專管排放處理及污水廠工程仍未完工，新北市政府要求中央和桃園市政府立即執行「A7合宜宅雨污水分流」、「禁止滯洪池排水」、及「以水車載運移除污水」等改善措施，而非持續排放污水直至處理廠完工，置新北市民健康於不顧。（編輯：方沛清）1070611

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