A7污水持續排放 新北盼先用水車載送處理

（中央社記者王鴻國新北11日電）由於A7合宜宅污水持續排放污染，新北市政府今天召開記者會，要求在專用管線及污水廠未設置完成前，中央及桃園市能先行以水車載送處理污水方式，解決目前污染難題。

新北市新聞局長張其強、環保局長劉和然今天下午召開聯合記者會，重申A7合宜宅污水案的專管排放及污水廠未設置完成，污水仍持續排放污染，讓當地居民不滿，傳出可能集體跨區到桃園封閉違法排污的幹管。

劉和然指出，儘管有人聲稱24天解決A7污水問題，但實際情況卻是新莊居民仍深受A7污水危害，新莊河川巡守隊與環保局稽查人員持續前往十八份坑溪，截至上週為止，仍不時見到大量污水流向下游。