政大要求道歉 洪慈庸：交監院檢調是最好方法

她指名要問政大校長周行一幾個問題，「這件事情是今天才爆發嗎？學生幾個月來的追問被摸頭多少次？政大網站這麼剛好就在今天早上、就這麼一個頁面被攻擊變成亂碼？我始終拿不到有憑有據的資料，校長來一趟有什麼意義？對師生有交代了嗎？對社會有交代了嗎？對1億捐贈者有交代了嗎？」

洪慈庸認為，整件事情越來越荒謬，「政治大學這筆1億捐款三年前先是不指定捐款，今年我們一問又變成指定捐款，變成指定捐款後政大也說已經有使用規劃，我去文要求提供使用計畫又提不出來」，這反反覆覆真讓人看傻眼。

洪慈庸表示，顯然政大很清楚地聽完了她的記者會，記錄她說的一字一句，說她指控金流不明可能有人謀不臧是污衊政大，「那我們提出的質疑，政大的回應在哪裡？」

洪慈庸指出，她要求的從來都是清清楚楚地面對質疑、面對監督。政大既然發了「落落長」一整篇回應稿只叫她道歉，無法回應任何質疑，那本案移交監察院與檢調將是最好的方法。

時代力量立委洪慈庸今天稍早在立法院召開記者會質疑，政治大學接受元大金控1億元捐款，後續運用與流向不明。政大則表示，捐款的使用均依法受監督，願依法公開，並將保留法律追訴權。（編輯：林孟汝）1070611