這個神明很少見／七顆犁頭化身七星娘娘　就在台中東勢

犁頭是農民工作上不可或缺的工具，無論是破土翻土，或是趕跑害獸害蟲都是絕佳器具，即使農民再珍惜尊崇自己的生財工具，也沒聽說過供奉犁頭。

台中東勢區興隆里，有一座七星娘娘廟。但在供桌上沒有擺放神像，而是七個農耕工具－犁頭。小小的廟宇，前來參拜的信眾絡繹不絕，為什麼七星娘娘會是七顆犁頭呢？

東勢區興隆里的七星娘娘廟至少有五十年以上的歷史，詳細的由來居民也不太清楚。據說是先民來到此開墾，因位置距離大甲溪不遠，經常受到暴漲溪水的沖刷，溪岸坍方、田地損害、家宅傾倒是常有的事。無論飼養任何家畜，不是長不大，就是突然暴斃死亡，生活幾乎都快過不下去。於是有人建議供奉七星娘娘，請七星娘娘保佑全庄能平安順利，作物豐收。

於是就將七星娘娘供奉在大甲溪畔的草寮中，期望七星娘娘能制止時常暴漲的溪水，讓村民能免於水災。從此之後，庄里家戶平安，六畜興旺。但是小小的草寮仍無法抵抗巨大的天災，田寮倒塌後，先遷至村內的三山國王廟奉祀。三山國王的新廟建好遷離後，大家看舊廟整體建築結構依然完整，便將七星娘娘留在舊廟繼續祭拜，成為今天的七星娘娘廟。

每逢農曆初一、十五，居民都會來祭拜祈求平安。農曆七月七日是七星娘娘誕辰，更會準備油飯、雞酒、胭脂水粉，期望孩子的守護神七星娘娘能保佑家中小孩平安長大。現在七星娘娘廟已然成為東勢區興隆里里民交流中心，雖然目前找不到七顆犁頭成為七星娘娘的文獻紀錄，但如此少見的七星娘娘大家走過路過可千萬別錯過囉。

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