草衙朝陽寺觀音媽　守護鄉里超過300年

朝陽寺主祀的觀音媽是由三百多年前的一位林登仁先生請來，據說當時林登仁先生行經草衙一帶，在一棵大榕樹下休息，要再啟程時，觀音媽的金身卻怎麼也扛不起來，經請示後，觀音媽打算在此濟世，神明就在此守護居民，這樣一守護就是三百多年。

前鎮朝陽寺位於高雄市草衙，主祀觀音菩薩，根據學者與專家的考據，前鎮朝陽寺的歷史可追溯到南明永曆年間，至今已經超過三百年了，向來都是當地的信仰中心之一。

朝陽寺中除了主祀的觀音媽，還有吳府千歲、池府千歲、溫府千歲、神農大帝等神明共同濟世，寺中的池府千歲到南鯤鯓代天府時是「會香」，而非「謁祖」，由此可見這尊池王神格崇高，在當地信眾心中的地位並不亞於觀音媽。但認真說起來的話，信眾對朝陽寺中眾神明都是極度尊崇的。

而朝陽寺的觀音媽金身可說是當地信眾能用生命守護的寶物，三百多年前林登仁先生請來觀音媽渡過黑水溝，但並不知其來歷。之後神明曾降駕指示，觀音媽的金身雕刻於晉武帝泰始九年（西元273年），已經有超過1700年的歷史了。

日治時期，朝陽寺被徵收為公家機關用地，信眾遂把眾神明金身先請至小港鳳儀宮暫時供奉，1945年後才將觀音媽與眾神明的金身請回原址。之後因為廟宇建築老舊，在民國六十一年開始重建工程，到了民國六十五年終於重建完畢舉行安座儀式，就是現在朝陽寺的主體建築。

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