星宇航空招培訓機師 首批錄取20人

根據星宇航空的要求，報考培訓機師除提供學經歷外，還需一名推薦人及英語檢定成績（TOEIC 750分含聽力400分、口說與寫作各140分，或TOEFL iBT 80分含聽力21分，或IELTS 5.5）。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）星宇航空預計2020年初開航，今天宣布招募培訓機師，凡中華民國國籍，具大專以上學歷（應屆畢業生或役男），具合格英文檢定證明，即日起可上星宇航空網站報名，首批錄取20人。

星宇航空說，履歷審核通過後即獲「初階面試」資格，面試合格者再進行「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」及最終關卡「個人專業面試」。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空重視飛行員的人格特質，包括團隊精神、溝通能力及使命感，將以最嚴格的標準訓練機師，讓安全不只是要求，更是一種態度。

星宇航空的自訓機師將在美國接受一年的飛航訓練，取得商用飛行執照（CPL）後，約半年的時間完成機型轉換訓練，國外受訓期間的學雜、食宿及保險費用都由公司負擔，完訓並通過航路考驗後，就可正式簽約成為星宇航空副機師。

星宇航空規劃於2019年底開始引進窄體機A321neo，預計在2024年達到有10架窄體機及14架廣體機，廣體機的機型可望今年底定案。（編輯：卞金峰）1070611