今日娛樂爆／陶喆新加坡開唱　「她」也到場送暖

睽違新加坡十年，R&B音樂教父陶喆再次站上新加坡室內體育館開唱，陶喆帶來《飛機場的10:30》、《找自己》、《愛很簡單》…等經典熱門歌曲，帶動全場歌迷尖叫大合唱。但就在演唱完《今天沒回家》時，去年金曲獎麥克風消音事件再次上演，有過經驗的陶喆，這次在台上安然自在。許多親友也現身力挺，讓他感動的是林俊傑的媽媽，親手做了愛心湯和炒米粉送給自己。陶喆一直想以自己在音樂產業的影響力，及在音樂上厚實的能力與知識，分享給更多喜歡音樂的年輕後輩，他也成功把「新歌文創」正式引進新加坡。



▲陶喆於新加坡開唱。（圖／偉大文化提供, 2018.06.11）

《一呼百應》沈玉琳、詹惟中、黃鐙輝、曾子余榮登「超浮誇組」

益智節目《一呼百應》，由黃子佼、吳姍儒（Sandy）主持，特別來賓沈玉琳、詹惟中PK黃鐙輝、曾子余，沈玉琳與詹惟中自封為「琳惟不亂」組，黃鐙輝與曾子余則自封為「夕陽余輝」組，４人更創下節目開播以來，兩組同時答錯。主持人黃子佼笑虧他們四位：「史上最爛組！」一題「日本在投票時如何在選票上註記？」共有三個選項：「蓋私章」、「蓋跟台灣一樣的章」及「寫上候選人的名字」，沈玉琳與詹惟中選「蓋跟台灣一樣的章」曾子余也同意沈玉琳說法結果都錯，黃鐙輝更神回：「要死一起死！」該集節目於6月12日週二晚間九點公視播出。



▲《一呼百應》創下節目開播以來，兩組同時答錯。（圖／公視提供, 2018.06.11）

宇宙人「我們的探險計劃」遠征法國 破法文收買外國樂迷

宇宙人「我們的探險計劃」首先第一、二站來到法國，參與2018年法國坎城MIDEM國際唱片展，在坎城、巴黎演出，他們也趁著演出的空檔一覽美景，一抵達坎城大啖生蠔，但隔天記者會時，方Q竟水土不服導致上吐下瀉加發燒，幸好表演時身體已無恙，結束坎城、巴黎演出，宇宙人接下來還要參予16個城市演出，與各地宇宙友進行最盛大的「我們的探險計劃」。



▲宇宙人到法國開唱。（圖／大京藝術提供, 2018.06.11）

安唯綾「桌咚」獻吻 張書偉5年沒拍吻戲忐忑不安

台視八點檔《情．份》近日頻頻冒出粉紅泡泡，一場安唯綾「桌咚」張書偉的浪漫吻戲成功營造出偶像劇般的橋段，為了這場吻戲兩人開拍前全副武裝帶了漱口水、牙刷和口香糖，已五年沒碰到吻戲的張書偉外表淡定，但坦言內心還是有點緊張：「很少碰到吻戲、多少會緊張，只是男生不能表現出來，不然女生更沒有安全感。」事前張書偉展現紳士的和安唯綾做好事前溝通與尺度問題，倒是女方淡定安撫，「書偉哥我沒問題，應劇情需要你放心做什麼都可以。」好在合作過的兩人默契十足，拍起吻戲一次成功，出奇順利。



▲張書偉睽違五年挑戰吻戲。（圖／台視提供, 2018.06.11）

王詩安高唱夏日派對歌曲 酷妹搖身一變成甜姐兒

王詩安高唱〈GOOD TIMES〉以輕快節奏的夏日派對歌曲迎接盛夏到來，這首與金曲歌王方大同再次合作譜曲，而難得展現甜美風格的她，在MV中換上亮麗造型的她搖身一變成甜姐兒，隨興的舞動為這首動感單曲注入活力及熱情！王詩安無論是與京劇結合的節奏藍調，或是帶有弦樂的R&B風格，歌聲富磁性的王詩安都能游刃有餘。這次為了配合〈GOOD TIMES〉派對歡樂歌曲，導演特別把MV整體視覺風格拉回90年代復古風，加上色彩繽紛的造型，在佈滿陽光的大操場上穿插溜冰、籃球運動，宛如置身在運動派對，盡情享受GOOD TIMES！



▲王詩安高唱夏日派對新歌〈GOOD TIMES〉。（圖／賦音樂提供, 2018.06.11）