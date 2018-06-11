歐股盤中─銀行類股走揚 泛歐Stoxx 600漲0

義大利新任財長 Giovanni Tria 表示，義大利政府無意退出歐元區；此消息使義大利 FTSE MIB 指數上漲，早盤漲幅逾 2%。

台北時間週一晚間 6 點 03 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.45%，德國 DAX 指數上漲 0.52%，法國 CAC 40 指數上漲 0.14%，英國 FTSE 指數上漲 0.76%。

在銀行類股上漲帶動下，今 (11) 日歐股早盤，主要指數皆走揚。

個股方面，國際移動衛星服務公司 Inmarsat 早盤股價大漲逾 9%。

美國總統川普和北韓領導人金正恩，明 (12) 日將在新加坡展開歷史性峰會，市場高度關注；川普稍早已與星國總理李顯龍會面，對其積極主辦「川金會」，表達感謝之意。

川普日前表示，無法預期「川金會」要進行多久，若順利，就多談幾天；談不攏，他隨時可能走人。

在「川金會」正式登場前，川普與金正恩將先進行一對一的單獨對談。

川普曾言，他「1 分鐘之內」就可判斷會談能否成功，並稱可能簽署結束韓戰宣言。

川普也說，假如「川金會」一切順利，他不排除邀請金正恩訪美的可能性。