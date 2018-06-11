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策略轉向成長 匯豐計畫投資150-170億美元 目

鉅亨網2018/06/11 18:10
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匯豐銀行 (HSBC) (HSBC-US) 新任執行長 John Flint 週一 (11 日) 表示，匯豐將投資 150 億至 170 億美元在一些領域，例如科技和中國與香港等核心亞洲市場，因其策略已自削減成本轉為成長。

匯豐股價走勢圖

這是 Flint 首次公開對股東指示匯豐打算追求的策略，近來年匯豐全球版圖縮減且收入也下降，一直難以達到其獲利目標。

Flint 表示，匯豐目標有形資產回報率在 2020 年之前達到 11%，且會維持目前的股利水準，並斟酌合適時機進行股票回購，以抵銷因以股代息而發行股票之衝擊。

「經過一段時間的重組後，現在已經是匯豐返回成長模式的時刻了。」

匯豐計畫扭轉其美國業務，改善資本效率並獲得更多市佔率。該銀行稱其計畫將於今年至 2020 年逐步進行，並假定其普通股權一級資本比率（CET1) 14%。(衡量銀行健康的重要指標)

計算方法為普通股的核心資本 / 加權風險資產總額 x100%。
據《巴塞爾協議 III》中規定，簽署國銀行資本充足率要求達到 8%；一級資本比率要達到 6%；CERT1 要 4.5%。

科技方面，匯豐上個月中旬宣布，新加坡匯豐（HSBC Singapore）已與美國食品與農產品集團嘉吉 (Cargill)，以及荷蘭 ING 銀行，成功透過 R3 聯盟 (全球 43 家銀行所組成的區塊鏈聯盟) 開發的分散式分類帳平臺 Corda，執行全球第一筆端對端即時貿易。

此筆貿易的貨物是一批由阿根廷以海運方式運往馬來西亞的大豆，由匯豐、ING 共同合作，使用 Corda 平臺為嘉吉處理信用證業務。

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