策略轉向成長 匯豐計畫投資150-170億美元 目

匯豐銀行 (HSBC) (HSBC-US) 新任執行長 John Flint 週一 (11 日) 表示，匯豐將投資 150 億至 170 億美元在一些領域，例如科技和中國與香港等核心亞洲市場，因其策略已自削減成本轉為成長。

匯豐股價走勢圖

這是 Flint 首次公開對股東指示匯豐打算追求的策略，近來年匯豐全球版圖縮減且收入也下降，一直難以達到其獲利目標。

Flint 表示，匯豐目標有形資產回報率在 2020 年之前達到 11%，且會維持目前的股利水準，並斟酌合適時機進行股票回購，以抵銷因以股代息而發行股票之衝擊。