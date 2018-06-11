NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈舒子晨帶隊夜遊　竟目睹卡到陰現場大村國小合唱團　仲夏音樂會8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈聲寶股東會〉今明兩年都有業外進帳 東莞廠處分利益

鉅亨網2018/06/11 18:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

聲寶 (1604-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長陳盛沺會後指出，今、明兩年都將有資產處分利益進帳，東莞廠處分利益 2 億元預計第 2 季入帳；另外，董事會今日也通過處分台中土地，總交易金額 5.35 億元，處分利益 3.69 億元預計在明年第 1 季入帳。

陳盛沺表示，第 2 季資產處分利益入帳，加上本業表現有進步，轉投資瑞智營運成長等因素加持，每股純益表現將不錯；去年是近 5 年來表現最差的 1 年，今年營收、獲利都將優於去年，除減資外，也受惠內部改善提升，還有資產處理等。

聲寶在 2016 年處分孫公司新寶電機 (東莞) 土地使用權及廠房與部分設備，處分利益 2 億元預計第 2 季入帳，法人估每股純益貢獻 0.4 元，有助第 2 季獲利表現。

聲寶今日股東會後召開董事會，通過處分台中市子區土地，土地總面積 4689.89 平方公尺，交易總金額 5.35 億元，交易相對人為順利通企業，預估處分利益 3.69 億元；陳盛沺指出，這筆交易案預計明年第 1 季入帳，以減資後股東計算，每股純益貢獻約近 1 元。

陳盛沺指出，今年整體家電市場約與去年相當，聲寶今年前 5 月營收 32.81 億元，年增 1.18%，內銷市場的成長幅度較大，今年前 5 月以冷氣成長最多，另外，夏季商品包括電風扇、冰箱及小家電的微波爐也有成長，各品項約有 10-20% 不等的成長。

他表示，第 2 季冷氣市場銷售成長，主要受天氣的影響，8 成是舊換新，在新建案部分所帶來的冷氣銷售則比較少；另外，電視及洗衣機則是衰退，電視也是以舊換新居多，主要尺寸為 32 吋及 43 吋，合計占 55%，但有慢慢往 50 吋、55 吋移動的趨勢，今年大尺寸電視銷售比重將增達 25%。

陳盛沺強調，今年家電市場沒有看到什麼大的成長動力，國內經濟也沒有大的力道，且美中貿易戰的陰影未除，恐影響台灣廠商，是值得觀察的變數。

聲寶日 k 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字聲寶股東會資產活化headline
〈工業電腦整併〉啟動合作關...策略轉向成長 匯豐計畫投資...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan