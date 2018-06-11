〈聲寶股東會〉今明兩年都有業外進帳 東莞廠處分利益

陳盛沺表示，第 2 季資產處分利益入帳，加上本業表現有進步，轉投資瑞智營運成長等因素加持，每股純益表現將不錯；去年是近 5 年來表現最差的 1 年，今年營收、獲利都將優於去年，除減資外，也受惠內部改善提升，還有資產處理等。

聲寶 (1604-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長陳盛沺會後指出，今、明兩年都將有資產處分利益進帳，東莞廠處分利益 2 億元預計第 2 季入帳；另外，董事會今日也通過處分台中土地，總交易金額 5.35 億元，處分利益 3.69 億元預計在明年第 1 季入帳。

聲寶在 2016 年處分孫公司新寶電機 (東莞) 土地使用權及廠房與部分設備，處分利益 2 億元預計第 2 季入帳，法人估每股純益貢獻 0.4 元，有助第 2 季獲利表現。

聲寶今日股東會後召開董事會，通過處分台中市子區土地，土地總面積 4689.89 平方公尺，交易總金額 5.35 億元，交易相對人為順利通企業，預估處分利益 3.69 億元；陳盛沺指出，這筆交易案預計明年第 1 季入帳，以減資後股東計算，每股純益貢獻約近 1 元。

陳盛沺指出，今年整體家電市場約與去年相當，聲寶今年前 5 月營收 32.81 億元，年增 1.18%，內銷市場的成長幅度較大，今年前 5 月以冷氣成長最多，另外，夏季商品包括電風扇、冰箱及小家電的微波爐也有成長，各品項約有 10-20% 不等的成長。

他表示，第 2 季冷氣市場銷售成長，主要受天氣的影響，8 成是舊換新，在新建案部分所帶來的冷氣銷售則比較少；另外，電視及洗衣機則是衰退，電視也是以舊換新居多，主要尺寸為 32 吋及 43 吋，合計占 55%，但有慢慢往 50 吋、55 吋移動的趨勢，今年大尺寸電視銷售比重將增達 25%。

陳盛沺強調，今年家電市場沒有看到什麼大的成長動力，國內經濟也沒有大的力道，且美中貿易戰的陰影未除，恐影響台灣廠商，是值得觀察的變數。