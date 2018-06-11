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心碎！父母遭大車當場輾斃　2歲男童撲屍喊：爸媽快起來

國際中心／綜合報導2018/06/11 18:45
▲心碎！父母遭大車當場輾斃， 2 歲男童撲屍哭喊：「爸媽起來！」（圖／翻攝自「來賓交警」微信公眾號）
▲心碎！父母遭大車當場輾斃， 2 歲男童撲屍哭喊：「爸媽起來！」（圖／翻攝自「來賓交警」微信公眾號）

中國大陸廣西來賓市 7 日發生一起死亡車禍， 45 歳的卓姓男子騎電動自行車載著妻小，遭右轉的大貨車擦撞，夫妻倆當場遭輾斃，留下受到輕傷的 2 歲兒子及兩名姊姊，三姊弟因此成了孤兒。見到倒在血泊中的父母，男童當場崩潰哭喊「爸媽起來」，讓一旁員警看了既心疼又不捨，感嘆「我的懷抱只能給你一下的溫暖，以後你的人生該如何前行…」


▲貨車因不熟悉路況緊急右轉，撞上同向的卓姓一家三口，造成卓姓夫婦當場死亡，留下受到輕傷的 2 歲兒子。（圖／翻攝自微博）

警方表示，駕駛大貨車的覃姓司機行經事發路口時，因為不熟悉路況突然向右轉，和同向直行的卓男發生擦撞，造成卓男、韋姓妻子當場死亡，年僅 2 歲的兒子受到輕傷，覃男於事發後遭刑事拘留。

事發當時，受到驚嚇的男童癱軟在地，揮舞著小小的雙臂撲向倒在血泊中的雙親，似乎還沒有意識到父母已經離開，只能不斷大哭、一遍一遍地大喊著「媽媽」，希望能藉此喚醒父母，過程中更無助地向警方哭喊「撞車了」，心碎畫面讓一旁員警看了不禁紅了眼眶，嘆「年幼的孩子聲聲的啼哭，雙親倒在血泊中無法再回應......這一聲聲撕心裂肺的『媽媽』，深深地印刻在許多人的腦海中。」


▲男童過程中不斷哭喊要找媽媽，讓員警看了於心不忍。（圖／翻攝自微博）

特勤大隊民警韋志文試圖將男童抱起，「當我從地上抱起你的時候，感覺自己的心完全碎了，看你步履蹣跚想爬出找爸爸媽媽，我差點淚水流出來！我的懷抱只能給你一下的溫暖，以後你的人生該如何前行…」因自己身為人父，對男童的絕望感同身受，難過地說「我的心無法用言語表達」。


▲民警韋志文抱起男童，心疼表示「當我從地上抱起你的時候，感覺自己的心完全碎了」。（圖／翻攝自「來賓交警」微信公眾號）

卓姓夫婦除了男童外，另外還有 2 名分別就讀高一和小學五年級的女兒，如今三姊弟一夕之間失去雙親，讓來賓市公安局交警支隊十分心疼，承諾資助該小孩到大學畢業並發動愛心捐款，目前募集款項人民幣 4 萬 8388 元（約新台幣 22 萬 4700 元）。

關鍵字中國大陸車禍輾斃交警募款
小胖弟愛吃炸雞　連海報也不放過

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