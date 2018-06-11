前官員籲因應中國侵犯 菲防長反駁

他說，雖然中國沒有侵略他國的歷史，但近來的跡象顯示，北京動用軍事力量來解決領土糾紛的可能性，不是不存在，這些跡象包括在南海爭議海域建造軍事基地，以及敵視菲國的內部宣傳等。

龔薩雷斯警告，中國有能力在數小時內摧毀菲律賓的國防。

菲律賓前總統雅羅育時代的國防部長、國家安全顧問龔薩雷斯（Norberto Gonzales）9日在一份傳給媒體的聲明中，呼籲杜特蒂政府擬訂緊急應變方案，為中國侵犯菲國作準備。

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓一名前國家安全顧問提醒杜特蒂政府，要為中國的「侵犯」作好準備，但現任國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則反駁，這是杞人憂天。

龔薩雷斯也懷疑，一旦中國認為立場親中的杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統無法繼續延長任期，也可能選擇在南海動武。

對此，現任國防部長羅倫沙納今天在三軍總部回應：「雖然中國是超級強國，但我不認為它會侵犯我們，中國沒有侵犯他國的紀錄，即使古代中國極為強盛時，也沒有侵犯鄰國。」

羅倫沙納表示，中國正嚐試成為一個良好、受尊重的國家。

雖然如此，菲國前外交部長羅沙里歐（Albert delRosario）與現任最高法院大法官卡皮奧（AntonioCarpio）曾多次在公開場合說，中國封鎖黃岩島並在南海多座礁石興建軍事基地，即是侵犯行為。

羅沙里歐與卡皮奧說，黃岩島和多座被中國改造為軍事基地的南海地物，均位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。（編輯：高照芬）1070611