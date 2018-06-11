NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈舒子晨帶隊夜遊　竟目睹卡到陰現場大村國小合唱團　仲夏音樂會8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

前官員籲因應中國侵犯 菲防長反駁

中央社2018/06/11 18:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓一名前國家安全顧問提醒杜特蒂政府，要為中國的「侵犯」作好準備，但現任國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則反駁，這是杞人憂天。

菲律賓前總統雅羅育時代的國防部長、國家安全顧問龔薩雷斯（Norberto Gonzales）9日在一份傳給媒體的聲明中，呼籲杜特蒂政府擬訂緊急應變方案，為中國侵犯菲國作準備。

龔薩雷斯警告，中國有能力在數小時內摧毀菲律賓的國防。

他說，雖然中國沒有侵略他國的歷史，但近來的跡象顯示，北京動用軍事力量來解決領土糾紛的可能性，不是不存在，這些跡象包括在南海爭議海域建造軍事基地，以及敵視菲國的內部宣傳等。

龔薩雷斯也懷疑，一旦中國認為立場親中的杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統無法繼續延長任期，也可能選擇在南海動武。

對此，現任國防部長羅倫沙納今天在三軍總部回應：「雖然中國是超級強國，但我不認為它會侵犯我們，中國沒有侵犯他國的紀錄，即使古代中國極為強盛時，也沒有侵犯鄰國。」

羅倫沙納表示，中國正嚐試成為一個良好、受尊重的國家。

雖然如此，菲國前外交部長羅沙里歐（Albert delRosario）與現任最高法院大法官卡皮奧（AntonioCarpio）曾多次在公開場合說，中國封鎖黃岩島並在南海多座礁石興建軍事基地，即是侵犯行為。

羅沙里歐與卡皮奧說，黃岩島和多座被中國改造為軍事基地的南海地物，均位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。（編輯：高照芬）1070611

等待川金會登場 港股小幅收高警察節將至 松山分局歡慶茶...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan