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只為9名畢業生 大提琴家張正傑新南國小演講

中央社2018/06/11 18:10
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東高樹鄉新南國小2年多前，由牧師劉哲儒向僑界募小提琴指導全校學生拉小提琴，今年3月31日學生曾與大提琴家張正傑合奏演出，張正傑今天特地到校為9名畢業生演講。

今年3月31日新南國小在屏東藝術館舉行「把希望變成弦」感恩懷舊音樂會，邀張正傑跨刀相助，一起與小朋友演出，張正傑在與學生合奏中，對新南國小學生印象深刻，主動表達要在13日畢業典禮的前夕，為9名6年級的畢業生演講，今天演講全校60多名學生參加。

張正傑說，3月與學生排演時，發現學生很緊張板著一張臉，他當時跟學生說，緊張也是要演奏，快樂也是要演奏，何不快樂的享受演奏，結果學生在那場演奏會中，完全盡情的在音樂中享受，他也承諾學生要在畢業典禮前，給他們一個畢業「禮讚」。

張正傑當場演奏一首古典樂，告訴學生，古典音樂可以很生活，也可以跟布袋戲、歌仔戲結合，玩出很多創意。他說，很多人以為學音樂的小孩不應該只有學習音樂，但更重要的是聽、懂音樂，懂音樂可以陪伴一個人的一生，當無聊或無助的時候，可以聽聽音樂，會有很大的幫助。

有學生問張正傑，可以不用買門票再聽他的演奏嗎？可以再與他合奏嗎？張正傑答應下次如果與新南國小合奏演出時，再邀這屆畢業生一起表演。

校長陳淑蕙表示，張正傑是新南孩子們在音樂學習路上的「長腿叔叔」，只有付出，沒有報酬，對新南國小的師生來說，他原是遙不可及的名人，但他一次次用專業和無私付出，帶給新南孩子滿滿的音樂能量和祝福。

新南國小是所偏鄉小學，全校只有60多名學生，2年多前由台北市立交響樂團中提琴手、高雄真道神學院牧師劉哲儒向僑界募小提琴，免費提供一週三堂的小提琴教學。全校從一年級到六年級的學生都學習拉小提琴，並成立「希望弦」樂團，今年2月高年級學生曾在企業贊助下，赴美國進行感恩表演，答謝贈琴的僑胞。(編輯:孫承武)1070611

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