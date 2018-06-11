警察節將至 松山分局歡慶茶會慰勞員警

松山分局分局長呂新財會中表示，警察節到來，但警察因為要負起維護社會治安及交通的重責大任，仍然不能放假，競競業業在工作崗位上付出，所以希望透過舉辦茶會方式，慰勞分局同仁們這一年來的辛勞。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，為提早歡慶警察節到來，今天上午特別舉辦107年警察節慶祝茶會活動，並邀請轄內台北市議員、里長、警友會、協勤民力及地方士紳共襄盛舉。

（中央社記者黃麗芸台北11日電）為歡慶6月15日警察節到來，台北市警察局松山分局今天特別舉行慶祝茶會，會中也頒發資深警察獎章證書、台北市政府金吾獎得主和破案獎金等，勉勵及鼓舞員警工作士氣。

會中，台北市警察之友會松山辦事處副主任陳世錦也頒發各項工作績優和破案獎金。

呂新財緊接著也轉頒30年、20年及10年資深警察獎章證書，另頒發紀念品給榮獲台北市政府第26屆金吾獎的小隊長王進忠、警員簡豪均和陳誠又等3人，以及獲選台北市警察局優秀工友的蔡雅萍，藉此鼓舞同仁士氣。

松山分局說，慶祝活動由育達商職熱舞社和極限街舞社的熱舞表演揭開序幕，接著由「茂楠樂團」演奏薩克斯風的音樂饗宴；最後還放映松山警分局同仁這一年來努力勤務工作的成果影片，全場洋溢溫馨、歡樂氣氛，提前歡度快樂警察節。（編輯：方沛清）1070611