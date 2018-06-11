台股續熱　5月證交稅收年增59.3%　創80個月新高

財政部11日公布今（2018）5月全國稅收3790億元，年增743億元，年成長24.4%；累計前5月實徵淨額8547億元，年增998億元或13.2%，創史上新高。至於證交稅，在股市交投持續熱絡下，證交稅實徵淨額99億元，年增59.3%，創2011年9月以來新高，而累計前5月實徵淨額426億元，亦是2009年來同期新高，年增112億元、成長35.7%。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，若以全年稅收預算數2.29兆元來看，今年前5月稅收8547億元占預算數比率為37.2%，依目前情況來看，對稅收有利因素包含國內消費不錯、股市表現活絡、基本工資調漲、上市櫃公司獲利增加，樂觀預期今年全年稅收可望達標。