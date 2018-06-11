台股續熱　5月證交稅收年增59.3%　創80個月新高

財政部11日公布今（2018）5月全國稅收3790億元，年增743億元，年成長24.4%；累計前5月實徵淨額8547億元，年增998億元或13.2%，創史上新高。至於證交稅，在股市交投持續熱絡下，證交稅實徵淨額99億元，年增59.3%，創2011年9月以來新高，而累計前5月實徵淨額426億元，亦是2009年來同期新高，年增112億元、成長35.7%。
財政部統計處副處長陳玉豐表示，若以全年稅收預算數2.29兆元來看，今年前5月稅收8547億元占預算數比率為37.2%，依目前情況來看，對稅收有利因素包含國內消費不錯、股市表現活絡、基本工資調漲、上市櫃公司獲利增加，樂觀預期今年全年稅收可望達標。
根據財政部統計，5月稅收與去年同月比較，以營所稅增加539億元、營業稅增加75億元、房屋稅增加57億元、綜所稅增加46億元、證交稅增加37億元較多，而健康福利捐減少28億元、贈與稅減少23億元。
累計前5月稅收，與去年同期比較，營所稅增加552億元、營業稅增加187億元、證交稅增加112億元、菸酒稅增加73億元較多，而營業稅、貨物稅、菸酒稅、牌照稅及房屋稅前5月稅收也都創下新高，贈與稅則較去年同期減少86億元、健康福利捐減少59億元。
此外，5月上市櫃股票交投持續熱絡，帶動平均每日成交值至1736億元，也推升證交稅來到99億元，創2011年9月以來新高，年增37億元，年成長59.3%，而累計前5月證交稅收426億元，亦是2009年同期新高，較去年同期增加112億元，年成長35.7%。