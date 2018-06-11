習近平：脫貧要苦幹奮鬥 奪取全面勝利

（中央社台北11日電）中共總書記習近平今天說，脫貧攻堅「時間緊、任務重」，必須「真抓實幹、埋頭苦幹」。各級黨委和政府要團結帶領廣大幹部群眾「堅定信心、頑強奮鬥，萬眾一心奪取脫貧攻堅戰全面勝利」。

新華社報導，中共當局今天上午在北京召開「打贏脫貧攻堅戰三年行動」視訊會議，由中國國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組長胡春華主持，會中公布習近平對脫貧工作的指示，以及國務院李克強的批示。

習近平說，打贏脫貧攻堅戰，對「全面建成小康社會」、實現「兩個一百年」目標有十分重要的意義。各級黨委和政府要把打贏脫貧攻堅戰作為「重大政治任務」，「明確責任、盡銳出戰、狠抓實效」。