習近平：脫貧要苦幹奮鬥 奪取全面勝利

（中央社台北11日電）中共總書記習近平今天說，脫貧攻堅「時間緊、任務重」，必須「真抓實幹、埋頭苦幹」。各級黨委和政府要團結帶領廣大幹部群眾「堅定信心、頑強奮鬥，萬眾一心奪取脫貧攻堅戰全面勝利」。
新華社報導，中共當局今天上午在北京召開「打贏脫貧攻堅戰三年行動」視訊會議，由中國國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組長胡春華主持，會中公布習近平對脫貧工作的指示，以及國務院李克強的批示。
習近平說，打贏脫貧攻堅戰，對「全面建成小康社會」、實現「兩個一百年」目標有十分重要的意義。各級黨委和政府要把打贏脫貧攻堅戰作為「重大政治任務」，「明確責任、盡銳出戰、狠抓實效」。
他表示，要堅持黨中央確定的脫貧攻堅目標和扶貧標準，貫徹精準扶貧精準脫貧基本方略，「既不急躁蠻幹，也不消極拖延，既不降低標準，也不吊高胃口，確保『焦點不散、靶心不變』」。
習近平又說，要聚焦深度貧困地區和特殊貧困群體，確保「不漏一村、不落一人」，且要調動社會各界參與脫貧攻堅積極性，實現政府、市場、社會互動和「行業扶貧、專項扶貧、社會扶貧」聯動。
李克強則批示，各地區各部門要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，認真落實黨中央、國務院關於「打贏脫貧攻堅戰三年行動」的決策部署，確保「一年一個新進展」，推動實現貧困群眾「穩定脫貧、逐步致富」，確保三年如期完成脫貧攻堅目標任務。（編輯：邱國強/陳家倫）1070611