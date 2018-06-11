男嬰疑趴睡窒息亡 家扶提醒勿讓幼兒獨處

（中央社記者許秩維台北11日電）家扶基金會今天表示，托育資源可當父母或照顧者的「神隊友」，提醒照顧者莫因便利與僥倖心態，而讓6歲以下幼兒獨處，增加幼兒的安全疑慮與風險。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示， 一名8個月男嬰昨天疑因趴睡造成窒息，警消獲報後協助送醫仍不治，院方初判為窒息死亡，經查母親徐女因和朋友外出，獨留4歲長子和8個月大男嬰在家，釀成憾事，後續待檢方相驗。

家扶基金會發布新聞稿說，根據衛福部資料顯示，2017年兒少保護案件共4135件，其中照顧疏忽案件約占20%，而去年兒保案件中有155名兒少死亡，有3起就是因為父母嚴重疏忽所致。