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中央社

男嬰疑趴睡窒息亡 家扶提醒勿讓幼兒獨處

中央社2018/06/11 18:26
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北11日電）家扶基金會今天表示，托育資源可當父母或照顧者的「神隊友」，提醒照顧者莫因便利與僥倖心態，而讓6歲以下幼兒獨處，增加幼兒的安全疑慮與風險。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示， 一名8個月男嬰昨天疑因趴睡造成窒息，警消獲報後協助送醫仍不治，院方初判為窒息死亡，經查母親徐女因和朋友外出，獨留4歲長子和8個月大男嬰在家，釀成憾事，後續待檢方相驗。

家扶基金會發布新聞稿說，根據衛福部資料顯示，2017年兒少保護案件共4135件，其中照顧疏忽案件約占20%，而去年兒保案件中有155名兒少死亡，有3起就是因為父母嚴重疏忽所致。

家扶基金會指出，根據兒童及少年福利與權益保障法規定，父母、監護人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護的兒童及少年獨處，因為6歲以下的孩子缺乏自我保衛及對外求援的能力，無法勝任「替代照顧角色」，嬰幼兒更需要照顧者提高敏感度，隨時覺察需求、維護孩子安全與生命。

由於案件發生在台北市，家扶基金會表示，除了有托育服務資源可協助家長托育需求，還有「定點臨托服務」可運用，家長也可洽政府立案的私立托嬰中心協助服務，托育資源可當父母或照顧者的「神隊友」，照顧者莫因便利與僥倖心態而讓幼兒獨處，增加幼兒的安全疑慮與風險。

為了守護兒童，家扶基金會也表示，親職教育仍有提升空間，政府相關單位應加強對有幼齡子女或新生兒的家長宣導，鼓勵運用社區育兒資源，並強化對兒童人權的重視，防範再發生憾事，同時重視預防機制的建構，讓兒童能夠安全長大。（編輯：張芷瑄）1070611

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