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〈工業電腦整併〉研揚攜手廣積攻智慧零售 Q4認列業

鉅亨網2018/06/11 18:32
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工業電腦研揚 (6579-TW) 今天宣布將與廣積 (8050-TW) 交叉持股進行合作，研揚指出，面對物聯網市場，雙方結盟可有效發揮綜效。研揚預估，最有機會率先與廣積合作電子看板相關產品，搶攻智慧零售物聯網商機；而研揚也因持股廣積，最快第 4 季起依持股比例 30% 認列業外損益。

研揚今日宣布，擬以 0.788 股研揚普通股換發 1 股廣積普通股，進行股份交換後，研揚持有廣積 30% 股權、廣積將持有研揚約 28.08% 股權；雖然股本增加，但也將依比例認列廣積獲利，最快第四季開始認列。

研揚總經理林建宏表示，物聯網市場過於零碎，公司現有實力足以因應固有領域市場，但面對大型公司競爭壓力，研揚期待與廣積策略結盟，以股份交換方式而非併購，持續深耕垂直市場，保有各自的專長領域，同時享有經濟規模效應，在雙方專精領域上發揮綜效。

研揚主要經營五大物聯網市場，包含智慧製造、智慧零售、智慧交通、智慧資安、智慧安全，這與廣積現有的博弈、數位看板等領域並不互相衝突，除了零組件共同採購外，未來也考慮採購成品，以及共同投入研發項目。

林建宏指出，如果雙方合作可將重複投入的研發資源，轉換為其他新興研發動能；林建宏以板卡設計為例，雖然雙方都投入研發，但還是得考慮市場競爭力，由其中一方專心研發，避免資源重複投入，發揮最佳綜效，增添營運動能。

研揚指出，在智慧零售面向，將與廣積數位看板優先合作；廣積的博弈、智慧製造等面向，都是研揚積極要投入的產業新領域。

研揚 5 月底召開股東會，由於調整營運方針，除在物聯網上的運用，人工智慧、智能零售及智慧工廠等帶動第 2 季訂單發酵，加上與英特爾合作，業績可望逐季走揚。

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