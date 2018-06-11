2018新北FUN街頭　街舞推廣課程開放報名

FUN暑假囉！想利用炎炎夏日好好鍛鍊筋骨嗎？板橋區公所表示，「2018新北FUN街頭」的系列活動－「街舞推廣課程」即將於暑期熱烈展開，活動完全免費，每人限報1堂，每班30人，額滿為止，簡章請上板橋區公所的官網查詢。

板橋區公所指出，為推廣街頭潮文化與街舞的律動，區公所多年來皆針對所有喜愛街舞的民眾，開設免費的街舞課程；今年同樣邀請專業的舞蹈老師，在暑期7月至8月，為兒童、婦女及成人開設流行MV、基礎HIP HOP及基礎Girl Style街舞班等，量身訂做的舞蹈班。

板橋區公所說，流行MV以時下最新最潮的音樂編排一系列課程，從舞步分解的教學開始，帶領民眾盡情舞動肢體、釋放壓力，而基礎HIP HOP讓身體隨著音樂的旋律擺動、起伏，享受節奏之間重低音的律動；另基礎Girl Style街舞以多元的基礎及舞步加以融合，較為注重身體的線條，不僅能夠優美也能夠狂野！