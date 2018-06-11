拚新竹縣長提名 林為洲：爭取到參選登記前

（中央社記者劉冠廷台北11日電）外傳國民黨將徵召新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，仍積極爭取黨內提名的國民黨籍立委林為洲今天表示，這樣的徵召會被質疑，但他不會退黨參選，在參選人登記前會繼續爭取。

中國國民黨中央常務委員會5月30日通過中常委姚江臨等提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召或開放參選都是可能選項。近日更有媒體報導，國民黨將在13日徵召楊文科代表國民黨參選新竹縣長。

林為洲告訴中央社記者，對這樣的事表示遺憾，這樣的徵召是會被質疑，但他不會退黨參選，8月27日開始參選人登記前，會繼續爭取代表國民黨參選。