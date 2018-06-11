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中央社

拚新竹縣長提名 林為洲：爭取到參選登記前

中央社2018/06/11 18:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）外傳國民黨將徵召新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，仍積極爭取黨內提名的國民黨籍立委林為洲今天表示，這樣的徵召會被質疑，但他不會退黨參選，在參選人登記前會繼續爭取。

中國國民黨中央常務委員會5月30日通過中常委姚江臨等提案，撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，未來提名採全民調、徵召或開放參選都是可能選項。近日更有媒體報導，國民黨將在13日徵召楊文科代表國民黨參選新竹縣長。

林為洲告訴中央社記者，對這樣的事表示遺憾，這樣的徵召是會被質疑，但他不會退黨參選，8月27日開始參選人登記前，會繼續爭取代表國民黨參選。

他說，過去都有例子，登記前因種種原因而換人，一定要到那一天登記了才確定。在這之前，理論上都有時間可爭取。

林為洲表示，希望黨中央回歸全民調，找出最能勝選的人，這也是最沒爭議的做法，衷心期盼黨中央慎重考慮。

由於國民黨新竹縣長提名方式撤銷全民調惹議，林為洲這幾天不斷透過社群網站臉書（facebook）吐露心情，包括將臉書上的競選看板換掉並表示「我，被做掉了」等；林為洲說，他真的沒力了，這就是他的心境。

林為洲表示，在國會他非常拚，現在立法院臨時會要處理攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案、空氣污染防制法部分條文修正草案等，勢必會有肢體衝突，但他已對同仁說他真的沒力了，被初選搞掉半條命，戰力大概只剩50%。（編輯：李明宗）1070611

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