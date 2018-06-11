地方萬花筒》影／仲夏慶端午　新住民編織蛋袋討平安

體驗異國端午習俗！端午節傳統習俗除了吃潤餅、划龍舟、包肉粽、立蛋以及掛香包，您聽過在中國大陸江西一帶，當地的特殊習俗，就是利用繩編的方式幫小孩準備「蛋袋」，有「旦旦平安」的吉祥涵意，端午節前夕，彰化縣政府聯合移民署彰化縣服務站以及新住民家庭服務站中心，邀請剛入境的東南亞新住民以及國人配偶，分享中國大陸地區特有的端午習俗「編蛋袋」，體驗一個富有異國味道的慶端午活動。



▲移民署彰化縣服務站及新住民家庭服務中心，舉辦一個富有異國味道的慶端午活動，邀請新住民及國人配偶分享大陸地區端午習俗──「編蛋袋」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

彰化縣服務站及新住民家庭服務中心，邀請彰化縣新住民發展協會理事長宗菊梅來和剛入境的東南亞新住民及國人配偶分享大陸地區端午習俗──「編蛋袋」。縣府社會處長黃淑娟和移民署彰化服務站主任林元中亦到場與新住民同樂。



▲移民署彰化縣服務站及新住民家庭服務中心，舉辦一個富有異國味道的慶端午活動，邀請新住民及國人配偶分享大陸地區端午習俗──「編蛋袋」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

黃淑娟表示，這次的活動能與新住民夫妻一同編織，除了祈求代代平安，也象徵新住民家庭能彼此融合並激盪出新文化。林元中說，看到現場新住民夫妻同心協力一起嘗試編織色彩繽紛的蛋袋，感到十分溫馨。



▲移民署彰化縣服務站及新住民家庭服務中心，舉辦一個富有異國味道的慶端午活動，邀請新住民及國人配偶分享大陸地區端午習俗──「編蛋袋」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

「臺灣媳婦」宗菊梅說，她來自中國江西，當地端午的特殊習俗，就是利用繩編的方式幫小孩準備「蛋袋」，有「旦旦平安」的吉祥涵意，蛋的形狀也象徵幸福和圓滿，是在祈求代代平安。端午當天媽媽們會將水煮蛋放入蛋袋，小孩就將蛋袋掛在脖子上出門玩耍，玩到肚子餓了，就能直接把水煮蛋剝來吃，宗理事長笑道，這項習俗可說是維護傳統與實用性兼顧。



▲移民署彰化縣服務站及新住民家庭服務中心，舉辦一個富有異國味道的慶端午活動，邀請新住民及國人配偶分享大陸地區端午習俗──「編蛋袋」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

宗菊梅表示，不管是我們在這邊吃的粽子也好，或者打著蛋袋也好，我們都會很想念家裡人，那剛好藉由這個打蛋的這個活動，然後來抒發一下我們對(家鄉的)思鄉之情；雖然這些新住民大部分不是大陸籍新住民，透過夫妻互相協助的過程，增加彼此之間的感情，也讓他們看到台灣不同文化的多元色彩。



▲移民署彰化縣服務站及新住民家庭服務中心，舉辦一個富有異國味道的慶端午活動，邀請新住民及國人配偶分享大陸地區端午習俗──「編蛋袋」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.11）

嫁來台半年的越南新住民說，一個人隻身前往不熟悉的地方生活雖然因陌生而感到害怕，但有彰化縣政府、新住民家庭中心和移民署的協助，減低了不少不安。這次學習編織蛋袋不僅讓她學到尊重不同的文化，和先生共同編織的過程相當有趣，看到成果也讓她更有成就感，收穫良多。