花蓮有靠山 文總影像徵集獲獎作品揭曉

頒獎典禮今天下午在花蓮文創園區舉行，文總副會長陳建仁、江春男及秘書長林錦昌都出席，並邀得獎者到場分享創作歷程。頒獎典禮還有尋人啟事樂團，以及曾入圍金曲獎最佳新人獎的創作歌手柯智棠演出。

盼喚起民眾支持的力量，用鏡頭記錄花蓮，中華文化總會舉辦的「花蓮有靠山」影像徵集活動，自3月6日至4月底間，共徵得617件攝影、124件影音多媒體作品，其中32件獲獎；攝影組由王昭貴的「豐收」作品獲首獎，影音多媒體組首獎由王亭婷的「文化的樣子」獲得。

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮0206強震後，中華文化總會舉辦「花蓮有靠山」影像徵集活動，副總統陳建仁今天出席頒獎典禮，他說，地震後全國人民齊助花蓮恢復原本的美麗，可見花蓮有靠山。

陳副總統恭喜得獎者表示，「花蓮有靠山」活動希望讓更多人關心花蓮，這場活動只是一個開始，精彩作品持續在園區展覽，也透過網路平台讓花蓮美麗風光和人文景致，展現國人眼前。

副總統表示，地震過後，不只全國人民齊心讓花蓮恢復原本的美麗，日本首相安倍晉三也寫了「台灣加油」；花蓮是有靠山的，就如同布洛灣的孩子們所說：「我們就是山，我們就是花蓮的靠山。」

評審團攝影組召集人劉克襄表示，過去國民旅遊開始的時候，是膠卷底片相機的年代，花蓮銜接過去旅遊的模式，大家會在太魯閣牌樓拱門下或在秀姑巒溪泛舟時拍攝，這是那個時代的代表照片；90年代後，可能還會有油菜花田或在金針花海拍照經驗。

他說，這幾年來，花蓮的地方特色和小風小物開始被強調出來，例如鳳梨、賞鯨、撈鰻魚苗、水梯田、金針花等，已不再是大山大水的花蓮；人們找到凸顯出花蓮的特色，以及想要久居的理由，不只是「旅行」，而是「生活」。

頒獎典禮一大亮點是考量花蓮諸多石材因地震而大量毀損，以致不堪用而將廢棄。文總特別從震災後受損準備廢棄的石材中，精挑細選做為獎座，將兩面磨亮，並透過水刀進行精密切割等繁複工序，製作獨具紀念價值的獎座。不但讓更多的人看見花蓮的美，並讓原本受損的石材得以另一種紀念價值延續下去。

為了能讓民眾重溫花蓮之美，文總將於6月12日至7月1日在花蓮文創園區舉辦「花蓮有靠山 得獎影像特展」，展出獲獎的攝影、影音作品。得獎作品已在活動網站：https://www.gacc.org.tw/Lovehualien/公布。（編輯：黃瑞弘）1070611