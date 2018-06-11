星兒慢啡天使行動餐車 開進新莊遠企總部

（中央社記者王鴻國新北11日電）在婷婷及詩詩靦腆吆喝及沖泡咖啡下，許多新莊遠東動力企業總部大樓的上班族圍繞著「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，品嚐俗稱星兒的自閉症學員，沖泡出又香又濃的好喝咖啡。

新北市政府社會局表示，位在遠東動力企業總部大樓的凌特國際公司在5年前開始關心新北市自閉症服務協進會，由員工組成的志工隊常會到位於蘆洲的星悅小站陪伴星兒。

這次協進會成立「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，凌特亦贊助新台幣20萬元研磨咖啡器具等，並率先引進公司所在地，讓行動咖啡餐車進場販售。