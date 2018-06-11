台中海生館工期延宕 民代憂開幕遙遙無期

台中市建設局長黃玉霖表示，過去海洋生態館的規劃方案主要為靜態多媒體展示，可使用的空間樓地板面積僅6600平方公尺，後來經過市府檢討調整規劃空間，轉變為海洋活體水族展示。

台中市議員楊典忠今天在議會質詢表示，海洋生態館的進度在市長施政報告與建設局業務工作報告都寫107年6月完工，但卻傳出後續還有空調與維生系統工程，開幕營運恐怕要再延後。

黃玉霖指出，增設海洋活體展示使用的維生系統設施、海水儲槽設施等海洋相關設施設備，相關預算現正編列中，大洋缸為海洋生態館的重要魅力主題，水深9公尺，蓄水量達700公噸，是全國第二大的水族箱。

黃玉霖說，海洋生態館結構體內部的基本裝修，已依照契約、時間完成，市府正進行OT招商與相關規劃作業，盼於年底前找到民間廠商投資及營運，而未來場館開放營運時程，將依後續OT招商情形而定。（編輯：施燕飛）1070611