昇華網路劇分潤挹注 5月營收大增

此外，昇華於6月8日收到財政部北區國稅局裁處書，認定2012年委託騰揚公司進行戲劇「仙俠劍」拍攝製作為虛假交易，並裁罰昇華合計新台幣157萬4286元。昇華表示，已提起行政訴訟，過去委託騰揚製作戲劇皆依照合法單據進行付款，將盡快備齊相關真實交易資料，向國稅局提出複查申請。

昇華累計今年前5月合併營收8132.4萬元，年減59.88%，主要因為2017上半年有台灣長青本土劇「甘味人生」及偶像劇「狼王子」播出收入挹注，相較今年整體營收基期較高，使得營收有明顯波動。

（中央社記者吳家豪台北11日電）文創股昇華娛樂公布5月營收新台幣1733.4萬元，月增超過110倍，主因認列時裝網路劇「變身女友」的點擊分潤收入，以及電影「角頭2」的投資收益。

昇華表示，此次國稅局認定與騰揚公司的業務往來屬於虛假交易，因此剔除昇華於2012年申報支付給騰揚公司款項的營業成本，變為昇華該年度的所得與未分配盈餘並進行罰鍰。

昇華強調，針對戲劇製作包括演員酬勞發放、道具費用、餐飲費用等相關業務執行，皆由騰揚開立發票向昇華申請款項，經驗收程序後依照合約付款，昇華除已將上述往來（交易）憑證提供司法機關調查，證明自身並無涉及相關不法行為，從參與演員相關演出通告，製作完成播出等內容也可明確得知絕非虛假交易，更與外界所稱掏空公司資產、虛增營業額等事完全不相干。（編輯：鄭雪文）1070611