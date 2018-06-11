NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大陸嘉興市參訪團　訪問玉闕朝仁宮周董看企鵝妹直播　豪撒9萬！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

昇華網路劇分潤挹注 5月營收大增

中央社2018/06/11 18:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北11日電）文創股昇華娛樂公布5月營收新台幣1733.4萬元，月增超過110倍，主因認列時裝網路劇「變身女友」的點擊分潤收入，以及電影「角頭2」的投資收益。

昇華累計今年前5月合併營收8132.4萬元，年減59.88%，主要因為2017上半年有台灣長青本土劇「甘味人生」及偶像劇「狼王子」播出收入挹注，相較今年整體營收基期較高，使得營收有明顯波動。

昇華表示，目前手上尚有10部在手戲劇庫存，將陸續規劃上架播出，可望為整體營運帶來穩定表現。

此外，昇華於6月8日收到財政部北區國稅局裁處書，認定2012年委託騰揚公司進行戲劇「仙俠劍」拍攝製作為虛假交易，並裁罰昇華合計新台幣157萬4286元。昇華表示，已提起行政訴訟，過去委託騰揚製作戲劇皆依照合法單據進行付款，將盡快備齊相關真實交易資料，向國稅局提出複查申請。

昇華表示，此次國稅局認定與騰揚公司的業務往來屬於虛假交易，因此剔除昇華於2012年申報支付給騰揚公司款項的營業成本，變為昇華該年度的所得與未分配盈餘並進行罰鍰。

昇華強調，針對戲劇製作包括演員酬勞發放、道具費用、餐飲費用等相關業務執行，皆由騰揚開立發票向昇華申請款項，經驗收程序後依照合約付款，昇華除已將上述往來（交易）憑證提供司法機關調查，證明自身並無涉及相關不法行為，從參與演員相關演出通告，製作完成播出等內容也可明確得知絕非虛假交易，更與外界所稱掏空公司資產、虛增營業額等事完全不相干。（編輯：鄭雪文）1070611

梁天琦判囚6年 刑期過重引爭議伊朗高度懷疑美和北韓談核能成功

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan